2020-07-25T10:57:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 25 июля 2020: Белгородскую психбольницу закрыли из-за COVID-19, а шебекинский роддом станет обсерватором

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 25 июля [инфографика]
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородское отделение психбольницы закрыли из-за COVID-19, а шебекинский роддом станет обсерватором.Белгородское отделение психбольницы закрыли из-за COVID-19, а шебекинский роддом станет обсерватором.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде на 14 дневный карантин закрыли отделение психбольницы. Заболевшего и трех контактных с ним пациентов перевели в областную инфекционную больницу. В Шебекинской ЦРБ перепрофилируют родильное отделение на время COVID-19. При этом за минувший день число новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 в области составило 47 человек.

Медперсонал и пациента психического отделения больницы изолированы

Отделение психбольницы в Белгороде закрыли на 14-дневный карантин. Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, в больнице есть случай заболевания пациента, который поступил в период обострения. Его, а также трех контактных с ним пациентов перевели в областную инфекционную больницу.

Отметим, что и пациенты, и медицинский персонал отделения на период карантина будут изолированы и находиться в закрытом доступе. При этом все обследованы и их тексты показали отрицательные результаты.

Роддом Шебекино перепрофилируют в COVID-обсерватор

Слухи о закрытии родильного дома в Шебекинской ЦРБ, появившиеся еще в начале июля, подтвердились только после того, как группа женщин обратилась в федеральное ведомство.

Напомним, что впервые информацию о закрытии роддома опубликовали в сообществе «Шепот Шебекино» в группе «ВКонтакте». Группа женщин обратилась в областной департамент здравоохранения и вскоре они получили лаконичный ответ, что по факту обращения проводится проверка. А вот из Министерства здравоохранения РФ пришел ответ, что роддом на время станет обсерватором для пациентов с ОРВИ или не исключающей коронавирус пневмонией. Помощь акушеров-гинекологов при этом шебекинские женщины смогут получать в отдельном крыле поликлиники.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в регионе выявлено 47 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19

За минувшие сутки в Белгородской области число новых случаев заболевания коронавирусом составило 47 человека. Всего с начала пандемии в области число заболевших составило 5 703 человека. При этом число выздоровевших — 5 444, за минувшие сутки выписан 91 выздоровевший пациент.

По сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в области на госпитализации остаются 334 человек, из низ 8 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Напомним, что число летальных исходов в области возросло, на сегодня жертвами коронавируса стало 50 белгородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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