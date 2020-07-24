День металлурга: праздник без преград

Праздник в виртуальном городе

Из-за рисков распространения коронавирусной инфекции развлекательную часть праздника перенесли в онлайн-пространство. Специальный интерактивный проект «Виртуальный город НЛМК» nlmk.2020 открыл «городские ворота» всем, у кого есть устройство с доступом в интернет. То есть, кроме сотрудников компании и членов их семей, окунуться в праздничную атмосферу смог любой желающий. И таких оказалось немало - 37 тысяч человек. На сайте «Виртуальный город НЛМК» были представлены пять площадок, где каждый посетитель мог найти развлечение на свой вкус: викторины, квизы, конкурсы и челленджи. И какой же праздник без подарков и призов? – их получили самые активные участники онлайн-мероприятий.

На яркой интерактивной карте, как на игровом поле, разместились разные здания и районы, нажав на которые, можно было попасть на страничку запланированных праздничных мероприятий. В «Академии знаний», например, можно было принять участие в квизе с заданиями об НЛМК, или «сводить» ребенка на детскую площадку виртуального города, где юных металлургов ждала серия увлекательных игр-знакомств с профессиями отрасли.

Активные пользователи сервисов Tik-Tok и Instagram приняли участие в тематических челленджах «Танцуй, как металлург!». И благодаря увлекательному интервью с подрастающим поколением под названием «Металлург с пеленок», увидели эту непростую профессию глазами детей сотрудников группы.

Специальный проект «Виртуальный город НЛМК»: здесь каждый мог почувствовать атмосферу праздника.

Непосредственно в сам праздник, 19 июля, велась прямая трансляция всех мероприятий. На корпоративном портале nlmk.one, канале НЛМК в YouTube, на сайте виртуального города металлургов nlmk.2020 участников шоу «Команда мечты» ждали специальные видеопроекты, много сюрпризов и подарков.

На онлайн-площадке можно было найти много интересного, открыть для себя что-то новое и увлекательное. К примеру, познакомиться с почетными трудовыми династиями горняков и металлургов, увидеть видеоклипы и ролики об этих замечательных людях. Совершить «Экскурсию без границ» - виртуальное путешествие по предприятиям Группы НЛМК, расположенным в других регионах страны. Любопытными для ознакомления стали результаты видео-опроса горожан Липецка, Екатеринбурга, Старого Оскола, Заринска и Калужской области «Портрет настоящего металлурга».

Основным же музыкальным подарком виновникам торжества в ходе праздничной трансляции стало выступление на «главной сцене» виртуального города несравненной Полины Гагариной. В прямом эфире прозвучали ее лучшие песни, а также теплые слова поздравлений всем горнякам и металлургам.

- Каждую мою песню можно посвятить металлургам, потому что они очень личные и от души, - отметила певица.

Успехи стойленцев отметили наградами

Все же одна замечательная традиция Дня металлурга осталась неизменной: поздравление и награждение передовиков производства.

Все производственные достижения СГОКа — результат самоотверженного труда его команды.

15 июля, в торжественном обновлении Доски почета Стойленского ГОКа приняли участие президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских.

Григорий Федоришин поблагодарил горняков за стабильную работу в непростой период пандемии и отметил значимый вклад коллектива в работу всей компании. К слову, Стойленский ГОК входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%. Бесспорно, этот выдающийся результат – плод труда всего большого и дружного коллектива предприятия.

Президент поздравил всех стойленцев с праздником и вручил лучшим из лучших высшие корпоративные награды – премию «Золотой фонд» и Почетный знак I степени (золотой).

С профессиональным праздником поздравил коллег и Сергей Напольских.

- Все производственные достижения стали возможны благодаря ответственному и самоотверженному труду всей команды стойленцев. Я благодарен вам за это! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия! – сказал в своем обращении генеральный директор, вручая лучшим работникам комбината Почетный знак II степени (серебряный).

36 работников, чьи портреты занесены на Доску Почета, получили свидетельства, корпоративные подарки и фотографии на память.

Около 300 передовиков получили областные, городские и корпоративные награды.

Отметим, что заслуженные награды и приятные сюрпризы ожидали сотрудников комбината и накануне профессионального праздника. В течение недели с 14 по 17 июля в его структурных подразделениях с соблюдением всех мер предосторожности прошли очные поздравления стойленцев. Передовикам производства вручили областные, городские и корпоративные награды – всего в этом году их получили около 300 человек.

Не обошлось и без праздничного застолья: всю неделю в столовых СГОКа оператор питания ОМС угощал стойленцев блюдами грузинской кухни и кулинарными комплиментами от шеф-поваров.