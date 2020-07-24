Работа и образование: какие специалисты нужны Белгородчине?

Сегодня все большей популярностью пользуются рабочие профессии, специалисты среднего звена. И, стоит отдать должное техникумам и колледжам, перечень специальностей для абитуриентов ежегодно становится шире, а возможностей для последующего трудоустройства - все больше.

Добро пожаловать в Алексеевский колледж

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Подготовка в колледже осуществляется по следующим специальностям:

- 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. Квалификация – учитель изобразительного искусства и черчения.

- 44.02.01 Дошкольное образование. Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста.

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Квалификация – дизайнер.

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация – бухгалтер.

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Квалификация – юрист.

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Квалификация – операционный логист.

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). Квалификация – техник по информационным системам.

- 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения (очная ф/о). Квалификация – наладчик технологического оборудования.

- 09.02.07 Информационные системы и программирование (очная ф/о). Квалификации – специалист по информационным системам, администратор баз данных.

Прием абитуриентов осуществляется на основе конкурса аттестатов без сдачи вступительных испытаний и учета результатов ГИА и ЕГЭ. Однако на специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение проводятся вступительные испытания, требующие наличия у поступающих определенных творческих способностей (рисунок).

Адрес: 309850 Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Победы, 22. Тел.: 8(47234) 3-53-20, 3-02-74. Сайт: alcollege.ru

Работа есть!

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«Кондитерская фабрика «Белогорье» приглашает специалистов на следующие вакантные места:

- Укладчики-упаковщики – Зарплата 24000 руб. на руки. График работы день/ночь/48.

- Уборщицы - Зарплата 24000 руб. на руки. График работы день/ночь/48 или 5-дневная рабочая неделя с 08.00 до 17.00.

- Наладчик оборудования – Зарплата 33000 руб. на руки. График работы сменный.

- Слесарь по холодильному оборудованию и кондиционированию – Зарплата 44000 руб. на руки. Группа по электробезопасности не ниже 3, до 1000 В.

- Инженер-механик кондитерского производства – Зарплата от 40000 руб. на руки. О/р от 5 лет. График работы 5/2. С 8.00 до 17.00.

- Инженер-программист – Зарплата от 70000 руб. на руки. О/р в аналогичной должности не менее 2 лет. График работы 5/2. С 8.00 до 17.00.

- Ведущий экономист - Зарплата от 40000 руб. на руки. О/р от 3 до 6 лет. График работы 5/2. С 8.00 до 17.00.

- Кладовщики-комплектовщики – Зарплата 28000 руб. на руки. График работы 2/2. С 7.00 до 19.00

Цветовод – Зарплата от 22000 руб. О/р от 1 до 3 лет. График работы ПН-ПТ, с 7.00 до 16.00 или с 8.00 до 17.00.

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, дополнительные соц. льготы и гарантии согласно коллективного договора. Спецодежда. Стабильная и своевременная заработная плата.

Адрес: г. Белгород, ул. Промышленная, 19, тел. 8 (4722) 20-23-06, прием резюме по e-mail: opp@belogorye.com.

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Акционерное общество «Комбинат КМАруда» приглашает на работу:

- Инженера КИП и А

- Инженера АСУТП

- Специалиста по охране труда

- Участкового маркшейдера

- Электромеханика

- Электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования

- Электромонтера по обслуживанию и ремонту электрооборудования

- Слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования

- Слесаря-ремонтника

- Горнорабочего подземного

- Крепильщика

- Дорожно-путевого рабочего

- Электрогазосварщика

- Монтажника по монтажу стальных и ж/б конструкций

По вопросам трудоустройства обращаться:

309182, Белгородская область, г. Губкин, ул.Артема, д.2

+7 (47241) 9-65-53 – Сухова Марина Николаевна - начальник отдела кадров

+7 (47241) 9-65-71 – Травкина Оксана Валерьевна – зам.начальника отдела кадров