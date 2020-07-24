2020-07-24T11:00:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 24 июля 2020: Число новых заболевших постепенно идет на спад

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 24 июля [инфографика]
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 24 июля 2020: Число новых заболевших постепенно идет на спад.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 24 июля 2020: Число новых заболевших постепенно идет на спад.Фото: "КП" Архив
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С определенной долей осторожности можно говорить, что эпидемическая ситуация в регионе стабилизировалась, вот уже который день в области число новых заболевших коронавирусом составляет не более 45 человек в день. А за минувшие сутки их число составило 39 человек. При этом в больницу белгородцев стали возить быстрее, утверждают власти региона, подчеркивая, что время для госпитализации больных с ОРВИ стало уходить в два раза меньше. С определенной долей осторожности можно говорить, что эпидемическая ситуация стабилизировалась, вот уже который день в области число новых заболевших коронавирусом составляет не более 45 человек в день.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в регионе выписано 82 пациента, переболевших COVID-19

За минувшие сутки в Белгородской области число новых случаев заболевания коронавирусом составило 39 человека. Всего с начала пандемии в области число заболевший составило 5 656 человек. При этом число выздоровевших — 5 349, за минувшие сутки выписано 82 выздоровевших пациентов.

По сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в области на госпитализации остаются 335 человек, из низ 7 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Нашли временные потери у автомобилей скорой, провели тренировки для медиков

Об итогах бережливого проекта по оптимизации оказания помощи пациентам с ОРВИ на совещании с членами правительства у губернатора с рассказала руководитель департамента здравоохранения Наталия Зубарева.

Она отметила, что в процессе госпитализации от звонка больного в скорую до принятия решения лечения на дому или в больнице получилось найти потери времени ожидания. Таким образом удалось сократить время с 45 минут до 20. Теперь право выстраивать пациентов по тяжести заболевания отдано врачам скорой помощи. Временные потери нашли и у самих автомобилей скорых — их сократили на 40-50 минут. В основном, это время уходило на поездки к частным автомойкам. Теперь же автомойки работают у каждой госпитальной базы.

Также время оказания медицинской помощи уменьшили и за счет проведения тренингов для медиков по надеванию средств индивидуальной защиты. Был разработан новый алгоритм работы с пациентами для диспетчеров скорой и внедрена система контроля здоровья пациентов, прибывших из других регионов и из-за рубежа, по мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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