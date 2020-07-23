Белгородский дуб-долгожитель поборется за первенство в конкурсе «Российское дерево года-2020»

Дуб-долгожитель из Шебекинского городского округа вошел в тройку лидеров конкурса «Российское дерево года-2020», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. За дерево из Шебекинского городского округа отдали 7,5% голосов. И если дерево победит на следующем этапе, то дуб-долгожитель Белгородского региона будет представлять Россию на конкурсе «Европейское дерево года».

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона, речь идет о дереве, которое растет на территории села Дмитриевка Купинского сельского поселения Шебекинского городского округа.

В тройке лидеров дерево находится на третьем месте. Но это дает ему право побороться за первое место. Конкурс будет проходить до 1 октября текущего года. Всего в нем принимают участие двенадцать уникальных исторических деревьев из Чувашии, Дагестана, Карелии, Белгородской, Брянской, Псковской, Липецкой, Ивановской, Тамбовской и Тверской областей, из Мордовии и Марий Эл.

Напомним, что дубу-долгожителю из Шебекино 205 лет, его можно найти на сайте конкурса под номером 7 и отдать за него свой голос.