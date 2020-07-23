Сколько белгородцы будут платить за газ с 1 августа

С 1 августа белгородцы будут платить за газ по новому тарифу. Соответствующий приказ подписал председатель комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

Согласно приказу, с 1 августа 2020 года в области будет новая цена за газ. составит 6538,91 рубля за 1000 кубических метров. Подчеркивается, что новая цена касается оплаты за газовую плиту, водонагреватель и отопление. Платить по новому тарифу будут как владельцы квартир многоквартирных домов, так и владельцы домов в садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах.

При этом отмечается, что новые цены на газ, как для граждан, так и для промышленников, должны были вступить в силу еще с 1 июля, в ФАС рассказали об этом еще весной. Но из-за пандемии затянулась подготовка соответствующих документов. Из-за этого в июле повышения цен не произошло, но с 1 августа всем придется потуже затянуть ремни.