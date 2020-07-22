Выборы 2020: сбор подписей за выдвижение новых кандидатов уже начался

На сегодняшний день, как сообщается в Избирательной комиссии Белгородской области, политические партии уже активно подают документы на выдвижение своих кандидатов в региональную Думу нового созыва. Это уже сделали региональные отделения партий «КПРФ», «За Правду», «Новые Люди», «Единая Россия», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «ЛДПР».

По закону, их представители должны собрать необходимое количество подписей как за отдельных кандидатов по одномандатным округам, так за общепартийные списки.

К слову, в этом году требования к подписям стали жестче. В частности, теперь допускается лишь 5% процентов брака (подписных листов, признанных недействительными). Раньше действовала норма в 10%. Что касается сроков, то все партии, кому это необходимо, должны закончить сбор подписей до 3 августа и сдать их в избирательную комиссию. Затем у избиркома будет 10 дней на проверку подписных листов, а 13 августа, за месяц до Единого дня голосования, станут известны партии и кандидаты, которые будут участвовать в выборах 13 сентября.

На Белгородчине среди подавших документы партий есть три новичка: «За Правду», «КПСС» и «Новые Люди» впервые участвуют в региональных выборах. Партия «За Правду» была создана в этом году известным писателем и общественным деятелем Захаром Прилепиным и политологом Александром Казаковым. «КПСС») образовалась в 2012 году, как объединение нескольких партий «левого» толка. Лидером является руководитель Центра политических технологий Андрей Богданов. А с 2014 года первым секретарем ЦК партии является Андрей Брежнев – внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Партия «Новые Люди» - совсем молодое политическое объединение, созданное в марте этого года по инициативе предпринимателя Алексея Нечаева, основателя крупнейшей сетевой компании Faberlic. Белгородское отделение стало одним из первых представительств этой партии в регионах.

Подписи новые кандидаты обирают уже с 13 июля. В этом процессе принимают участие сотни волонтеров, которых подготовили в региональном отделении. Жаркая погода стала одной из главных проблем для сборщиков подписей. Владислав – одни из волонтеров рассказывает, что люди редко останавливаются поговорить со сборщиками на солнцепеке. Только в тени. Но главная сложность, по словам Владислава – люди не знают, зачем подписи собираются в принципе. А подписей партиям нужно много.

Примечательно, что собирают подписи и сами кандидаты. К примеру, Валерий Пазюк участвует в выборах впервые. Он признается, что для того, чтобы выдвинуться, ему пришлось очень досконально выучить российские законы.

- Я собираю подписи сам. Лично хожу по квартирам избирателей, - рассказывает Валерий. - Люди удивляются, что кандидаты приходят к ним лично, задают много вопросов о том, кто такие «Новые Люди» и зачем идут в Думу. В это году федеральные власти ужесточили требования к подписям. Если раньше допускалось 10% брака, то с этого это количество сокращено вдвое – до 5%. Это повышает ответственность каждого волонтера. Сложностей со стороны властей или правоохранителей при сборе мы увидели. К нам относятся нормально. Труднее убедить людей. Большую часть работы занимает разъяснительная работа: зачем партии подписи и не попадут ли персональные данные в чужие руки.

Всего самой молодой партии необходимо собрать около 7000 «автографов» избирателей Белгородской области – но за неделю в активе кандидатов уже появилось более половины от их необходимого количества. Как рассказывают в региональном отделении партии, все сложности успешно преодолеваются, и темп сбора подписей будет только нарастать.