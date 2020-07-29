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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 29 июля 2020: В регионе спишут 80 старых и получат 20 новых скорых

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 29 июля [инфографика]
Ирина ТАРАСОВА
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В регионе спишут 80 старых и получат 20 новых скорых.В регионе спишут 80 старых и получат 20 новых скорых.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области планируют списать 80 старых автомобилей скорой помощи, а взамен регион получит 20 новых автомобилей. Об этом на совещании у губернатора Евгения Савченко сообщила вице-губернатор по здравоохранению и образованию Наталия Зубарева.

Идет плановая замена парка автомобилей

Возраст списываемых автомобилей превысил положенные для ежедневной эксплуатации пять лет. 8 новых поставят с передним приводом, они будут оснащены дизельным двигателей, еще 12 скорых – усилят для повышенной проходимости.

Наталия Зубарева подчеркнула, что в этом году область уже получила 4 автомобиля категории «С» по ковидной программе, также из средств областного бюджета был приобретен 31 автомобиль. Таким образом проводится плановое обновление автомобильного парка.

распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в области киронавирусом заболело 42 человека

В регионе за минувшие сутки число новых заболеваний коронавирусом составило 42 человека, итого с начала пандемии в регионе число заболевших составило 5 871 человек.Число выздоровевших за минувшие сутки составило 11 человек, с начала истории заболеваний – 5 518 человек.

По сообщению областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на госпитализации находится 319 человек, 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в области жертвами коронавирусной инфекции стали 50 белгородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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