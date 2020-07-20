Юным художникам Белгородской области предложили нарисовать собак-героев

Московский Музей Победы запустил всероссийский конкурс детских рисунков «Портрет фронтовой собаки». Участникам предложили узнать побольше о подвигах четвероногих бойцов в годы Великой Отечественной войны и нарисовать "портрет" одного из них. Школьники могут посвятить свою работу реальному псу, участвовавшему в сражениях, или создать свой собирательный образ отважного помощника, а рисунок дополнить небольшим рассказом о персонаже.

Организаторы конкурса подчеркнули, что творческое состязание "Портрет фронтовой собаки" проходит в двух возрастных группах: среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Для участия необходимо до 7 августа 2020 года включительно отправить работы на электронную почту fest@cmvov.ru. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). Работы присылаются в формате JPEG или TIFF (фото, скан). Размер – не меньше 1200х720 dpi.

15 августа станут известны итоги конкурса, когда в Музее Победы будет отмечать День фронтовой собаки. Лучшие работы разместят на сайте Музея Победы на виртуальной выставке, а также в соцсетях музея. Победители получат дипломы и призы. Более подробную информацию можно найти на сайте Музея Победы.

напомним, что в годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, доставили на передовые 5862 тонны боеприпасов, проложили 8 тысяч километров телефонного провода, подорвали 300 танков, нашли 4 миллиона мин и фугасов. Не случайно во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.