Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 20 июля 2020: В регионе увеличивается число выздоровевших после COVID-19

По состоянию на 20 июля в Белгородской области зарегистрировано 45 новых случаев заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19. Итого с начала пандемии в области число заболевших составляет 5 486 человек. При этом увеличивается и число выздоровевших после заболевания опасной инфекцией. Так, за минувшие сутки из больниц выписано 17 пациентов, а число выздоровевших составило 5 021 человек.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

Отметим, что по сообщению областного штаба по борьбе с распространением короновирусной инфекции, на госпитализации находятся 371 человек, из них 14— в тяжелом состоянии, они дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Наибольшее число всех заболеваний приходится на областной центр — 1 046 (за минувшие сутки +11 человек), следом идет Старооскольский городской округ — 897 заболевших (+5 за минувшие сутки) и Белгородский район — 626 заболевших (+7 за последние сутки),