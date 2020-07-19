2020-07-19T11:40:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 19 июля 2020: Выздоровевшие после COVID-19 должны наблюдаться у врача около года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 19 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 19 июля 2020: Выздоровевшие после COVID-19 должны наблюдаться у врача около года.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 19 июля 2020: Выздоровевшие после COVID-19 должны наблюдаться у врача около года.Фото: "КП" Архив
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В Департаменте здравоохранения региона рассказали о реабилитации выздоровевших от COVID-19. Подчеркивалось, что при легкой форме заболеваний выздоровевшие пациенты должны наблюдаться у семейного врача 6 месяцев, а при тяжелых случаях — около года.

Полезен санаторно-курортный отдых, морской и лесной воздух

О реабилитации выздоровевших от коронавирусной инфекции рассказала заместитель начальника депздрава области Людмила Крылова, подчеркнув, что специфической реабилитации после COVID-19 нет. Выздоровевших ждет та же реабилитация, что и выздоровевших после пневмонии.

Так. При легкой и средней тяжести заболевания пациенты должны наблюдаться у семейного врача в течение 6 месяцев. При более тяжелых случаях и наличии осложнений пациентам рекомендовано наблюдение до года у пульмонолога и профильных специалистов, если болезнь оказала осложнение на другие органы.

Основная реабилитация направлена на восстановление дыхательной функции легочной ткани. Этому способствуют дыхательная гимнастика, специальные упражнения, о которых обязательно рассказывают выздоравливающим пациентам при выписке.

Еще одним хорошим способом реабилитации считается санаторно-курортный отдых. И полезен будет как морской воздух, так и лесной.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

Число новых заболевших за минувшие сутки составило 43 человека

За минувшие сутки в Белгородской области число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 43 случая. Всего с начала пандемии в регионе число заболевших составило 5 441 человек. Как сообщают в штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, на госпитализации находится 385 человек, из них 13 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. К сожалению, увеличилось и число умерших. В опрерштабе сообщили еще об одном пациенте, который скончался от заражения коронавирусом. Подробности летального исхода не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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