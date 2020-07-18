Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 18 июля 2020: В Валуйках и Губкине болеют сотрудники администраций

В Департаменте здравоохранения области прокомментировали ситуацию с очагами заболеваний в Валуйской и Губкинской администрациях. Всего же в Белгородской области заболеваемость вирусными пневмониями в 2020 году увеличилась в 1,5 раза. Но число новых заболеваний идет на спад — за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев заболеваний COVID-19.

Ситуацию во вспышкой заболеваний в администрациях муниципалитетов прокомментировали в областном депздраве

Об очагах в муниципальных администрациях на брифинге рассказала заместитель начальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова. Она подчеркнула, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Валуйках, где зарегистрировано 4 заболевших. При этом было обследовано 12 контактных лиц, их тесты показали отрицательные результаты. В Губкине зарегистрировано 6 заболевших сотрудников администрации. Также было обследовано 28 контактных лиц, все их тесты также показали отрицательные результаты.

Отметим, что по состоянию на 17 июня в Губкинском городском округе число заболевших составило 278 человек, а в Валуйском горокруге — 265.

В 2020 году заболеваемость вирусными пневмониями в области увеличилась в 1,5 раза

Как рассказали в департаменте здравоохранения области, традиционно весна и зима считаются временем респираторных инфекций, а летом превалируют кишечные инфекции. В этом году ситуация изменилась.

В статистике сравнили 5 месяцев 2020 года с аналогичными месяцами прошлого года. Острые кишечные инфекции снизились на 40,8 процентов, на 41 процент уменьшились заболевания сальмонеллезом, в 2,5 раза уменьшились вирусные диареи.

При этом увеличилось количество респираторных заболеваний — число пневмоний выросло в 1,5 раза.

В департаменте подчеркнули, что если раньше доминировали бактериальные пневмонии, то сейчас все чаще фиксируются вирусные. Их стало на 38 процентов больше, чем в прошлом году. При этом важно, что вирусную пневмонию вызывает не только COVID-19, но и другие возбудители.

Есть и положительная динамика — уменьшилось количество пневмоний, которые вызывались пневмококком.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

Число новых заболеваний за минувшие сутки составило 38 человек

Число новых заболеваний в области идет на спад. Так, за минувшие сутки в области у 38 пациентов подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе число заболевших составляет 5 398 человек. По данным областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на госпитализации в области находится 412 пациентов, из них 17 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.