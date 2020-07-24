В Валуйках Белгородской области скульптуру Сталина при демонтаже подвесили прямо за шею

История с установкой бюста Сталина в Валуйках Белгородской области выплеснулась за пределы городского округа и стремительно набирает лайки в соцсетях. Повторный демонтаж небольшой скульптуры подлил масла в огонь. В этот раз с бюстом вождя всех народов не церемонились — зацепили веревкой на шею и сдернули с постамента. Непонятно, зачем для этих целей понадобился огромный многотонный грузовик, но...

Началось все больше месяца назад, когда по инициативе местных жителей в Валуйках по переулку Пушкина,5а был установлен бюст Сталину.

Как рассказал «КП» автор бюста, народный умелец, Борис Ташев, первый раз демонтировать бюст приехали вместе с представителем местной администрации. Объяснили, что скульптура установлена незаконно, что нет соответствующего разрешения и еще много чего. Тогда небольшой бюст автору вернули. Он какое-то время хранился у него, пока жильцы думали-гадали, как же все же им узаконить свое решение. А скульптуру спустя некоторое время вернули на прежнее место.

В это же время к решению проблемы подключились местные члены КПРФ, на защиту прав жильцов встала областная организация. Первый секретарь Комитета БРО КПРФ Станислав Панов рассказал «КП»:

- Жильцы установили бюст Сталина у себя во дворе. Но их обвинили в том, что они захватили муниципальную землю. Думаю, что решение должно быть найдено.

С памятником не церемонились — зацепили при демонтаже прямо за шею.

Но пока жильцы и те, кто встал на их защиту, искали цивилизованное решение, группа людей, не пожелавших представиться, решила проблему с помощью веревки. И уж на этот раз Иосифа Виссарионовича увезли в неизвестном направлении…