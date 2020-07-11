Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 11 июля 2020: белгородцы отмечают День Прохоровского поля под контролем Роспотребнадзора

Большие празднества в честь 77-й годовщины Прохоровского сражения пройдут в Белгородской области 11-12 июля. Сегодня все жители региона смогут увидеть граждиозное шоу — над городами и селами области пролетят воздушные «Русские витязи», а завтра в Прохоровке состоится 25-минутное шоу. При этом все, кто приедет на праздник, должны строго соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора: обязательный масочный режим и социальная дистанция. Так что лучше все же наблюдать за шоу, просто выйдя на улицу. Когда над вашим городом пролетят «Витязи», можно узнать здесь.

Праздник можно отметить в кафе или ресторане

Вчера в области открылись сотни кафе и ресторанов, что стало возможным благодаря положительной динамике по коронавирусу COVID-19, которую видят власти. При этом сохраняются ограничения — не более 50 процентов занятых мест в залах и социальная дистанция между столиками. Все требования руководителям ресторанов и кафе были разосланы Роспотребнадзором. И должны неукоснительно соблюдаться.

Напомним, что власти также обещают открыть детские садики, в которых до сих пор работают только дежурные группы. Событие ожидаемое белгородцами с особым нетерпением, жалоб на закрытие сады — множество. При этом в регионе все еще остаются закрытыми ряд заведений.

Что еще не работает в области

Ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры остаются закрытыми для посещений. Запрещено проведение массовых мероприятий (культурных, публичных и т. д.) Все эти ограничительные меры связаны с коронавирусом и действуют до соответствующего распоряжения губернатора региона Евгения Савченко.

Число новых заражений в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

Число новых зараженных коронавирусом за прошлые сутки составило 47 человек

За минувшие сутки в Белгородской области коронавирусная инфекцией подтверждена в 47 новых случаях. Итого с начала пандемии в области заболело 5 085 человек. На госпитализации, по данным областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, находятся 462 белгородца, 25 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии от заражения коронавирусом из жизни ушли 48 жителей области.