Белгородские автоинспекторы помогли парню, у которого в дороге подскочило давление, добраться в больницу

Сотрудникам дежурных частей приходится принимать самые разные сообщения. Обычно в полицию обращаются люди, попавшие в беду. Для того чтобы просто сказать «спасибо», сюда звонят не каждый день. Хотя доброе слово порою ценнее любой награды.

Молодой белгородец, которому автоинспекторы пришли на помощь, не забыл поблагодарить полицейских. В жаркий полдень 1 июля парень неожиданно почувствовал себя плохо в дороге. К счастью, в автомобиле находился его коллега. Он и обратился за помощь к инспекторам ДПС. Когда полицейские Вячеслав Мещеряков и Евгений Кулаков подошли к автомобилю «Мерседес Бенц», 25-летний парень уже задыхался и терял сознание. Правоохранители помогли иномарке пробраться через городские заторы, оперативно сопроводив ее до областной больницы.

По мнению медиков, высокое давление, сопровождающееся панической атакой, и промедление в транспортировке могло закончиться для белгородца серьезными последствиями. К счастью, парню успели вовремя оказать помощь, и опасность миновала.

- Почувствовав себя лучше, молодой человек позвонил в дежурную часть ГИБДД. Он еще слаб, но его жизни ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

По выписке молодой человек пообещал обязательно прийти в подразделение к сотрудникам ДПС, а пока попросил дежурного передать им слова благодарности.