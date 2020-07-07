2020-07-07T22:34:16+03:00
Общество

В Белгородской области муж и жена задержаны за нападение на участкового

Часть супружеской жизни пара рискует провести в местах не столь отдаленных
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Местные жители после конфликта с соседом обратились полицию.Местные жители после конфликта с соседом обратились полицию.Фото: "КП" Архив
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Происшествие случилось 30 июня в селе Серетино Яковлевского городского округа. Местные жители после конфликта с соседом обратились полицию. На место выехал участковый уполномоченный. По предварительным данным, полицейский установил участников конфликта и предложил им проехать для дальнейшего разбирательства в опорный пункт. Однако такая перспектива пришлась по душе далеко не всем.

- Инициатор конфликта агрессивно отреагировал на законные требования участкового уполномоченного и попытался скрыться. При задержании злоумышленник и его супруга нанесли полицейскому телесные повреждения, а также повредили форменную одежду, - прокомментировали в пресс-службе УМВД области.

По данным регионального Следкома, злоумышленник сначала затащил полицейского во двор и произвел удушающий захват. Вслед за мужчиной на правоохранителя набросилась и его супруга. Она нанесла участковому несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу.

Очевидцы сообщили о происходящем в дежурную часть полиции. На место происшествия прибыло подкрепление. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали парочку.

Сейчас и в отношении мужчины, и в отношении женщины возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Как рассказал руководитель Яковлевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Белгородской области Алексей Переверзев, местному жителю уже предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. С его супругой в настоящее время проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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