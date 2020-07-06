2020-07-06T22:26:40+03:00
Общество

В Центральном парке Белгорода раскопают старое кладбище

Эксгумация останков пройдет вдоль центральной аллеи парка
Ирина ТАРАСОВА
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На картинке видно, что под раскопки попадает памятник Ленину. Фото: vk.com/galdunНа картинке видно, что под раскопки попадает памятник Ленину. Фото: vk.com/galdun
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На своей странице «ВКонтакте» мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что собирается освободить Центральный парк от старого кладбища. На этой неделе вдоль центральной аллеи парка начнутся раскопки. Останки эксгумируют. На картинке, которую градоначальник разместил в соцсети, видно, что под место планируемой эксгумации попадает памятник Владимиру Ленину, который стоит неподалеку от входа. Его мэр обещает на время проведения работ передвинуть на несколько метров.

По предварительным данным, эксгумацию проведет историко-патриотическое объединение «Поиск», которым руководит Иван Андреев. По его словам в парке уже проводились работы по эксгумации в 2010 году. Тогда к этой работе привлекли Народный союз Германии по уходу за воинскими могилами. Найденные останки захоронили на крупнейшем немецком кладбище под Курском.

Юрий Галдун на своей странице, сообщая в предстоящей эксгумации, отметил: «Наконец-то наш парк будет без кладбища».

ИСТОЧНИК KP.RU

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