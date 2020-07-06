2020-07-06T18:01:49+03:00
Общество

В селе Мощеное тракторист наткнулся на авиационную бомбу при опашке поля

8 неразорвавшихся снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены в регионе только за прошедшую неделю
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Белгородские взрывотехники только за минувшую неделю изъяли и обезвредили 8 снарядов времен Великой Отечественной войны. Так, в селе Мощеное Яковлевского городского округа, тракторист при опашке поля обнаружил авиационную бомбу SD-10.

В селе Бутово Яковлевского городского округа собственник частного домовладения разбирал старый сарай и обнаружил боеприпасы. На место вызова прибыли взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области и изъяли для ликвидации 2 артиллерийских снаряда.

В селе Вышние Пены Ракитянского района хозяин дома при работе на участке обнаружил гранату Ф-1. А в Старом Осколе работник при покосе травы в лесополосе – артиллерийский снаряд 152 мм. Рабочие при проведении дорожных работ на повороте к селу Беленихино Прохоровского района нашли артиллерийский снаряд 105 мм. На место прибыли взрывотехники поисково-спасательной службы. На автодороге «Томаровка – Бессоновка» Яковлевского городского округа при монтаже газопровода работники обнаружили авиабомбу SD – 70. В районе поселка Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе рабочие во время ремонта дороги наткнулись на мину 82 мм. На место были вызваны взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы взрывотехники вывезли на специальный полигон и ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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