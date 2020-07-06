2020-07-06T15:38:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 июля 2020: регион получил первые 300 упаковок препарата для лечения СOVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 6 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 июля 2020: регион получил первые 300 упаковок препарата для лечения СOVID-19.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 июля 2020: регион получил первые 300 упаковок препарата для лечения СOVID-19.Фото: "КП" Архив
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Белгородская область получила первые 300 упаковок препарата «Авифавир», которые распределены между двумя основными ковидными площадками региона. Об эффективности этого препарата говорить пока рано, говорят в областном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. При этом в регионе число новых заболеваний снизилось. Об этом – в материале «КП».

Препарат для лечения коронавируса поступил в ковидный госпиталь Белгорода и окружную больницу Старого Оскола

Первые 300 упаковок препарата «Авифавир», который предназначен для лечения больных коронавиурсной инфекцией, получила Белгородская область. Препараты были распределеныи между двумя основными ковидными площадками региона. Как рассказали в оперативной штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, их получили Белгородская городская больница №2 и окружная больница Старого Оскола.

Медики уже начали применять их при лечении пациентов. Отметим, что согласно рекомендуемым схемам лечения, препарат подходит только для стационарного лечения и наблюдения.

В оперштабе подчеркнули, что о результативности препарата говорить пока рано. Медики внимательно следят за ходом лечения пациентов, и будут анализировать эффективность использования препарата. Только тогда можно будет говорить об эффективности используемого препарата.

Распределение новых заболеваний по дням в Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Распределение новых заболеваний по дням в Белгородской области.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в области зарегистрирован 51 новый случай заболеваний коронавирусом

В Белгородской области число заболеваний коронавирусной инфекцией по состоянию на 6 июня составило 4 857 человек. За минувшие сутки зарегистрирован 51 новый случай заражения СOVID-19. В то же время число выздоровевших составляет 3 982 человека, за минувшие сутки из больниц выписались 16 белгородцев.

распределение заболевших по районам Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

распределение заболевших по районам Белгородской области.Фото: Скриншот сайта

Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день в области на госпитализации находятся 540 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ – 29 белгородцев. 3 286 человек отправлены на самоизоляцию. С начала пандемии в регионе от заражения коронавирусом скончалось 48 тяжелых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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