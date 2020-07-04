Природные богатства и рукотворная красота – добро пожаловать!

Берег турецкий пока недоступен, а погреться на солнышке в уютной обстановке очень хочется. Что делать? Оглянуться на родные просторы и с радостью обнаружить вполне себе по-европейски обустроенные места отдыха.

Райский уголок

Жители и гости Белгорода уже знают и откровенно любят село Нижний Ольшанец, что находится в 15 минут езды от областного центра. Секрет прост: здесь расположен целый комплекс для семейного отдыха, окруженный водоемом и соснами. Большая парковка, шезлонги, навесы и чистейший песок, спортивная и детские площадки, скамейки и качели, беседки, где любой желающий может устроить застолье с шашлычком в нескольких шагах от воды. А для любителей комфортного отдыха в лесу – деревянные домики, где можно остановиться на несколько дней, магазин, кафе с богатым меню. Естественно, что работает прокат лодок, за порядком на воде и на суше следят охрана и спасатели, проводится регулярная уборка территории.

На пляже есть множество мест, чтобы сделать красивое фото.Фото: Рина СНЕЖИНСКАЯ

За впечатлениями от посещения этого действительно райского уголка решено обратиться к стороннему наблюдателю (одновременно и пользователю) всех этих природных и рукотворных красот. Замечаем на берегу шумное семейство бледнолицых: сразу видно - приезжие из северных широт. Особо задавать вопросы не пришлось, потому что впечатления посыпались как и рога изобилия.

- У меня в Белгороде живут родители, поэтому как минимум один летний месяц мы с детьми проводим здесь, - рассказывает Наталья из Санкт-Петербурга, мама двух очаровательных непосед. – Изменения «Островка» мы наблюдаем с самого первого года его появления и искренне им радуемся. Признаемся совершенно откровенно: мы любим это место, приезжаем сюда и на пляже отдохнуть, и в беседках праздники семейные отмечать. И, конечно, видим, как меняется сам Нижний Ольшанец – становится чистым, ухоженным, благоустроенным.

К услугам отдыхающих – спортивные объекты.Фото: Рина СНЕЖИНСКАЯ

Кропотливая работа

Чтобы осознать всю полноту картины, заглянем туда, что обычно скрыто от глаз отдыхающих. Сразу скажем, зона отдыха общественная, но имеет коммерческого инвестора. На территории села располагается экомикрорайон «Сосновый бор» - его застройщик и проявил инициативу превратить заросший камышами водоем в одну из жемчужин Белгородского района.

Удается поговорить с представителями компании. Оказывается, работа титаническая проведена изначально, и она не прекращается. В коллективе, обслуживающем «Островок» и прилегающие к нему территории – около двух десятков человек, в основном жителей Нижнего Ольшанца, поселка Разумное и Белгородского района.

Сельские обочины: как было и как сталоФото: Рина СНЕЖИНСКАЯ

Чудесное превращение началось в 2012 году с уборки свалки и расчистки прибрежной территории. Позже вдоль водоема появились пешеходные и велосипедные дорожки, молодые деревья и аккуратный деревянный заборчик, который теперь обрамляет и внушительную часть обочин села. Липа, клен, береза, черемуха, рябина, ивы – более сотни растений было высажено для благоустройства территории. К сожалению, не все они прижились, но коллектив не сдается: регулярно закупает и подсаживает новые деревца.

Сегодня пляж пользуется любовью белгородцев. Но ведь ее нужно заслужить, заботясь о комфорте и безопасности людей. Дважды в год здесь проводят обработку от клещей, вызывают водолазов для обследования и очистки дна, постоянно вывозят мусор, высаживают цветы и даже возводят арт-объекты. Надо ли говорить, что все это стоит немалых денег, а пляж и основная его инфраструктура по-прежнему остаются бесплатными?

Памятник землякам-освободителям. Селяне надеются, что ансамбль в память о воинах дополнит и красавец-храм.Фото: Рина СНЕЖИНСКАЯ

Для земляков

На территории «Островка» есть и спортивные объекты. Компанию-инвестора связывают дружеские отношения с Центром подготовки юных футболистов «Стрела», на футбольной и волейбольной площадках регулярно проводятся турниры. Кстати, и праздники для жителей села – не редкость (Дни здоровья, Масленница, были даже замечены визиты Деда Мороза к одиноким старикам и многодетным семьям).

Подарком от инвестора для жителей Нижнего Ольшанца стал и монумент, увековечивающий память воинов-односельчан, погибших во время Великой Отечественной войны. Его авторство принадлежит известному скульптору Тарасу Костенко. По задумке, мемориал станет частью архитектурного ансамбля: рядом с памятником появится деревянный храм святого мученика Дмитрия Солунского. Имя этого святого издревле связывали с подвигом военных людей. Кроме того, церковь Дмитрия Солунского в селе была, но ее разрушили в советские атеистические годы. Заметим, что, несмотря на одобрение проекта Митрополитом Белгородским и Старооскольским и многочисленные обращения селян к районным властям, проект пока заморожен. Но люди надеются, что все вопросы будут решены и храм построят. И тогда в селе хорошего станет еще больше.