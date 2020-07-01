В Белгородской области попал в ДТП 12-летний водитель мопеда

Во вторник, 30 июня в Белгородской области произошло шесть ДТП. Один человек погиб и семь получили травмы. В трех случаях участниками автоаварий стали водители двухколесного транспорта.

В селе Голубино Новооскольского городского округа около восьми часов вечера 12-летний подросток на мопеде не справился с управлением. В результате он съехал с дороги. Мопед опрокинулся, а мальчик получил травмы.

В Белгороде 23-летний водитель «Лады Приоры», следуя по улице Декабристов в направлении Сумской, по предварительным данным не уступил дорогу 16-летнему велосипедисту. В результате произошло столкновение, и юноша пострадал.

В одиннадцатом часу вечера в селе Голубино Губкинского городского округа 47-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате мужчина погиб.

Сотрудники полиции призывают белгородцев во время летних каникул усиленно следить за детьми. Напомним, управлять мопедом и маломощным мотоциклом разрешается с 16 лет, автомобилем – с 18 лет. Для этого необходимо не только изучить ПДД и овладеть навыками вождения, но и сдать в Госавтоинспекции экзамены на получение водительского удостоверения соответствующей категории. При этом водители и пассажиры мопедов и мотоциклов обязательно должны ездить в мотошлемах. В случае, если за рулем оказался юный нарушить, возраст которого не позволяет привлечь его к ответственности, отвечать за него целиком и полностью придется родителям.