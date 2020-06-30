Школьники из Белгорода в числе победителей Всероссийской олимпиады ПАО «Россети»

В группе «Россети» подвели итоги второго, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В число его победителей и призеров вошли 12 учащихся девятых и десятых классов, представляющих регионы деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Екатерина Алимаскина, ученица лицея № 9 г. Белгорода, и Михаил Сибиряков из Нижнего Новгорода вошли в число победителей среди учащихся девятых классов. У десятиклассников среди показавших лучший результат – нижегородец Александр Логинов и Арина Израилева из Брянска.

Все ребята получили сертификаты на участие в летней энергетической смене компании «Россети», где смогут погрузиться в мир цифровой энергетики, пообщаться с друзьями из других регионов и принять участие во Всероссийском конкурсе профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».

- В Олимпиаде каждый год активно участвуют представители наших регионов. Многие из них в итоге добиваются хороших результатов. Нас очень радует, что молодежь проявляет живой, искренний интерес к энергетике. Это означает, что наша масштабная и системная работа по привлечению в отрасль талантливых и перспективных ребят приносит результат, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится с 2018 года для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

В нынешнем году виду сложной эпидемиологической ситуации первый этап Олимпиады проводился в дистанционном формате. Его участниками стали более 600 школьников из 20 регионов деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Ребятам было предложено выполнить задания по физике, математике и информатике. В результате ко второму этапу были допущены 77 школьников из регионов присутствия энергокомпаний.

Он проходил в заочной форме. Ребята выполняли комплексные задания (кейсы), направленные на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по указанным выше дисциплинам в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. Успешно решить задания смогли 58 учащихся из регионов «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье». В число победителей и призеров вошли те, кто набрал наибольшие баллы.