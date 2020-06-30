2020-06-30T12:16:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 30 июня 2020: за сутки из больниц выписали 159 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 30 июня
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 30 июня 2020: за сутки из больниц выписали 159 человек.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 30 июня 2020: за сутки из больниц выписали 159 человек.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородской области по состоянию на 30 июня из ковидгоспитателей выписали 159 выздоровевших пациентов. Всего с начала пандемии в области выздоровело 3 453 человека. На сегодняшний день в регионе число заболевших составило 4 524 человека. За минувшие сутки в области выявлено 60 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на госпитализации находятся 576 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 30 белгородцев. С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе скончались 48 человек.

Количество зараженных в Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Количество зараженных в Белгородской области.Фото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса
В Белгородской области столкнулись «Тойта Камри» и автомобиль «Луидор»
С начала года полицейские приняли больше ста тысяч заявлений и сообщений от белгогодцев
Белгородцу грозит двенадцать лет колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом
В Белгороде деревья падали и били машины
В Валуйках два автомобилиста отметили «день жестянщика»
На приусадебном участке жителя Белгородской области нашли 500 кустов конопли
23-летний белгородец ответит за убийство пенсионера
Село Соломино Белгородского района прошло инструктаж по пожарной безопасности
Под Белгородом четырехлетний мальчик на парковке попал под колеса автобуса
В Белгороде поломка «умного светофора» на перекрестке Губкина и Магистральной стала причиной огромной пробки
«Открытие» запустил программу для любителей частных домов
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
Белгородский лихач оплатил 120 штрафов ГИБДД
В Белгороде из дома пропала несовершеннолетняя девушка
Новый спортивно-оздоровительный комплекс появится в Прохоровке Белгородской области
На смену жаре в Белгородскую область придут дожди с градом
Новый мемориал появился в Красногвардейском районе Белгородской области
В Краснояружском районе Белгородчины выберут места отдыха для благоустройства
Белгородские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье
В Грайвороне Белгородчины почтили память погибших при освобождении города
Городские пейзажи украсили стены домов Корочанского района
Ветеранам Ивнянского района вручили телефоны
Даешь отремонтированный стадион в Алексеевке!
Жертвами коронавируса стали еще два жителя Белгородской области
В Белгородской области коронавирусную инфекцию победил 80-летний Дмитрий Зигаев