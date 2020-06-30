Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 30 июня 2020: за сутки из больниц выписали 159 человек

В Белгородской области по состоянию на 30 июня из ковидгоспитателей выписали 159 выздоровевших пациентов. Всего с начала пандемии в области выздоровело 3 453 человека. На сегодняшний день в регионе число заболевших составило 4 524 человека. За минувшие сутки в области выявлено 60 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на госпитализации находятся 576 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 30 белгородцев. С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе скончались 48 человек.