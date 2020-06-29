Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 29 июня 2020: в регионе выздоровели 3 294 жителя

По состоянию на 29 июня в Белгородской области коронавирусом заболели 4 464 человекв. COVID-19 за последние сутки подтвердился еще у 65 белгородцев. Всего выздоровели 3 294 жителя области, за последние сутки из больниц выписали 15 человек. .

На госпитализации находятся 576 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 30 белгородцев.

С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе, по данным областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, скончались 48 человек. Напомним, что 27 июня с подтвержденным COVID-19 в области умерли две женщины — 55-летняя жительница Ракитянского района и 73-летняя жительница Грайворонского района. Обе проходили лечение на базе Городской больницы №2.