2020-06-29T14:10:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 29 июня 2020: в регионе выздоровели 3 294 жителя

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 29 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: инстаграм полиция.Фото: инстаграм полиция.
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По состоянию на 29 июня в Белгородской области коронавирусом заболели 4 464 человекв. COVID-19 за последние сутки подтвердился еще у 65 белгородцев. Всего выздоровели 3 294 жителя области, за последние сутки из больниц выписали 15 человек. .

На госпитализации находятся 576 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 30 белгородцев.

С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе, по данным областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, скончались 48 человек. Напомним, что 27 июня с подтвержденным COVID-19 в области умерли две женщины — 55-летняя жительница Ракитянского района и 73-летняя жительница Грайворонского района. Обе проходили лечение на базе Городской больницы №2.

Количество зараженных в Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Количество зараженных в Белгородской области.Фото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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