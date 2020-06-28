Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 28 июня 2020: за сутки выявлено 68 заболевших коронавирусом
За период коронавирусной пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 4 399 человек. COVID-19 за последние сутки подтвердился еще у 68 белгородцев. Всего выздоровели 3 279 жителей.
За минувшие сутки медики выписали 56 пациентов. На госпитализации находятся 590 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 31 белгородец.
С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе, по данным областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, скончались 48 человек.
Количество зараженных коронавирусом в Белгородской области.Фото: Скриншот сайта
ИСТОЧНИК KP.RU
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