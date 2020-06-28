2020-06-28T12:02:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 28 июня 2020: за сутки выявлено 68 заболевших коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 28 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 28 июня 2020: за сутки выявлено 68 заболевших коронавирусомКоронавирус в Белгородской области, последние новости на 28 июня 2020: за сутки выявлено 68 заболевших коронавирусомФото: "КП" Архив
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За период коронавирусной пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 4 399 человек. COVID-19 за последние сутки подтвердился еще у 68 белгородцев. Всего выздоровели 3 279 жителей.

За минувшие сутки медики выписали 56 пациентов. На госпитализации находятся 590 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 31 белгородец.

С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе, по данным областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, скончались 48 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Количество зараженных коронавирусом в Белгородской области.Фото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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