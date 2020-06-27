2020-06-27T00:27:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 27 июня 2020: Потери огромны, но для паники причин нет

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 27 июня [фото]
Ирина ТАРАСОВА
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Бюджетные потери области из-за пандемии оцениваются в 25 миллиардов рублей, но для паники причин нет.Бюджетные потери области из-за пандемии оцениваются в 25 миллиардов рублей, но для паники причин нет.Фото: "КП" Архив
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За период пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 4 261 человек. COVID-19 за последние сутки подтвердился еще у 72 белгородцев. Всего выздоровели 2 685 жителей. За минувшие сутки медики выписали 90 пациентов. На госпитализации находятся 607 человек, из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ — 33 белгородца. С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе скончались 46 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Белгородской области Фото: Скриншот сайта

Количество зараженных коронавирусом в Белгородской областиФото: Скриншот сайта

При этом на итоговом заседании Белгородской областной Думы VI созыва губернатор Евгений Савченко подчеркнул, что область переживает пандемию без больших экономических потерь. В частности, губернатор отметил, что в области экономический обвал был не таким существенным, как в целом по стране или других странах. Более того, говорил Евгений Савченко, в мае, на который пришелся пик кризиса, экономика области ничего не потеряла, а даже на полтора процента выросла. При этом губернатор имел в виду промышленное производство. Он также заключил, что бюджетные потери из-за пандемии огромны, они оцениваются в 25 миллиардов рублей, но для паники причин нет.

Карта распространения коронавируса в Белгородской области Фото: Скриншот сайта

Карта распространения коронавируса в Белгородской областиФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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