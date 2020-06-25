Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 26 июня 2020 года составило 4 261 человек
В Белгородской области по состоянию на 10.45 26 июня число заболевших коронавирусной инфекцией составило 4 261 человек, за минувшие сутки выявлено 72 новых случаев заболевания.
По России число заболевших достигло 620 794 человека, за сутки выявлено 6 800 новых случаев заболевания коронавирусом. 384 152 человека выздоровело, 8 988 — за минувшие сутки, 8 781 человек умер, 176 — за сутки.
В соседнем Воронежском регионе число заболевших составило 6 846 человек. За сутки выявлено 193 новых случая. В Курской области число заболевших — 4 817 человек, выявлено 70, в Тамбовской — 4 548 человек, выявлено 45, в Орловской — 4 358, выявлено 40, в Липецкой — 3 623, выявлено 40.
ИСТОЧНИК KP.RU