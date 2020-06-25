Энергетики обеспечат надежное электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечат надежным и бесперебойным энергоснабжением избирательные участки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое проходит в период с 25 июня по 1 июля. Количество участков в зоне операционной ответственности энергокомпаний (работают в 20 субъектах РФ) – 21161.

Для реализации комплекса технических и организационных мероприятий с 23 июня в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» введен режим работы, предполагающий мобилизацию всех сил и средств на устранение технологических нарушений в срочном порядке. В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 987 бригад в составе 12 964 человек, 4 454 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. Также в их распоряжении находятся свыше двух тысяч резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью более 60 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

В филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проведены проверки оснащения бригад инвентарем, экипировкой, обеспечение средствами защиты, готовности оснастки, спецтехники, машин и механизмов к проведению работ, наличие и исправности средств связи. Определены схемы связи и порядок взаимодействия с местными органами (подразделениями) ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС России, а также способы оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отработаны и способы обратной связи с потребителями. Контакт-центр энергокомпаний в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому бесплатному номеру - 8-800-50-50-115. Кроме того, клиенты «Россети Центр» могут отправлять сообщения об отключениях по телефону +7 (915)-369-69-69 в Viber, а клиенты «Россети Центр и Приволжье» по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber, а также оставить сообщение в социальных сетях. Для жителей также доступны единые федеральные онлайн-сервисы группы компаний ПАО «Россети»: портал электросетевых услуг портал-тп.рф, мобильное приложение группы компаний «Россети», портал «Светлая страна». Режим готовности будет сохраняться до 2 июля включительно, а энергетики будут мобилизованы.

- Голосование по поправкам в Конституцию – важное, судьбоносное событие для всей страны. Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в полной мере осознают значимость данного мероприятия и сделают все необходимое для того, чтобы на всем протяжении периода процедуры всенародного волеизъявления обеспечивать надежное, бесперебойное электроснабжение находящихся в зоне их операционной ответственности избирательных участков 20 регионов России, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.