2020-06-25T15:28:13+03:00
Общество

Росгвардейцы проверили более 18 тысяч белгородцев — владельцев оружия

Итоги работы в условиях коронавируса подводились в режиме онлайн-встречи
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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В Управлении Росгвардии по Белгородской области прошло подведение итогов за первое полугодие 2020 года. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи под руководством начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковника Дмитрия Мещерина. Во время подведения итогов, в частности, было отмечено, что росгвардейцы проверили более 18 тысяч владельцев оружия, выявив при этом 711 фактов нарушения.

При проверке изъято более 480 единиц оружия

Во время онлайн-встречи полковник Дмитрий Мещерин отметил, что в текущем периоде работа Управления осуществлялась на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, однако все задачи, поставленные перед территориальным органом, выполнены в полном объеме.

По данным центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Белгородской области, в регионе проживает более 38 тысяч владельцев оружия, у которых хранится около 60 тысяч единиц. За текущий период осуществлена проверка более 18 тысяч владельцев. При этом выявлено 711 фактов нарушений, связанных с его оборотом. Изъято более 480 единиц оружия, добровольно сдано 106.

Росгвардейцы установили местоположение 19 граждан, находящихся в розыске

Также подчеркивалось, что за истекший период белгородский ОМОН и СОБР выполнили свыше 360 специальных задач. В результате их проведения задержано 19 лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, изъято более 270 штук боеприпасов, свыше 50 килограмм взрывчатых веществ и 25 взрывоопасных предметов.

В настоящее время вневедомственная охрана обеспечивает охрану более 28 тыс объектов, 5400 мест проживания и хранения имущества граждан, а также более 70 транспортных средств. За первое полугодие пресечено порядка 60 правонарушений на охраняемых объектах. В дежурные части органов внутренних дел доставлено более 3,5 тысяч граждан за совершение правонарушений. Установлено местоположение 19 граждан, которые находятся в розыске. Из незаконного оборота изъято порядка 200 грамм наркотических веществ, в том числе 52 грамма героина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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