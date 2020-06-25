«Открытие» запустил фабрику инновационных проектов и технологий

Фабрика пилотов – кросс-функциональная команда банка «Открытие» - займется поиском и оценкой технологических инновационных проектов на российском и зарубежном рынках, их тестированием, внедрением и последующим масштабированием с целью развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности продуктов и услуг банка.

За несколько месяцев, работая дистанционно, эксперты фабрики пилотов совместно с бизнесом определили модель функционирования фабрики, провели первые исследования и определили ключевые потребности бизнес-линий банка в технологическом развитии. Приоритетными для бизнеса «Открытия» направлениями для пилотирования стали извлечение информации из текста или умное распознавание текста на уровне смысла и содержания с помощью искусственного интеллекта - в качестве примера можно привести распознавание балансовых отчетов клиентов для автоматического перерасчета уровня риска, распознавание платежных документов клиентов для автоматического формирования платежей в интернет-банке и так далее. Еще - роботизация бизнес-процессов, удаленная идентификация для оказания услуг в условиях пандемии. Значима и персонализация предложений банка в цифровых каналах с учетом интересов клиентов: например, на основе истории поиска клиента в Яндексе или Google банк сможет определять его интересы предлагать не просто кредит наличными, а кредит на ремонт, путешествие и тому подобное.

- Фабрика пилотов позволит нам быстро и эффективно тестировать решения стартапов в банке. По каждому из направлений сейчас идет поиск ИТ-решений, выбор компаний-вендоров, уже стартовали несколько пилотных проектов, - сообщил Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Из проектов, которые вплотную подошли к стадии пилотного внедрения, можно выделить «Помощника рекрутера», который позволит быстрее закрывать линейные позиции; «Голосовой помощник», который проинформирует о текущем курсе обмена валют и посчитает сумму конвертации; автоматизированную систему контроля удовлетворенности клиента обслуживанием в отделении, а также систему, адаптирующую страницы сайта банка для посетителей с учетом информации об их интересах, получаемой из внешних источников (в дальнейшем эта же технология планируется к внедрению в мобильный банк).