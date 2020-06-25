2020-06-25T12:35:20+03:00
Экономика

«Открытие» запустил фабрику инновационных проектов и технологий

В банке стартовал сервис поиска инновационных решений для развития финансовых услуг компаний группы «Открытие»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Фабрика пилотов – кросс-функциональная команда банка «Открытие» - займется поиском и оценкой технологических инновационных проектов на российском и зарубежном рынках, их тестированием, внедрением и последующим масштабированием с целью развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности продуктов и услуг банка.

За несколько месяцев, работая дистанционно, эксперты фабрики пилотов совместно с бизнесом определили модель функционирования фабрики, провели первые исследования и определили ключевые потребности бизнес-линий банка в технологическом развитии. Приоритетными для бизнеса «Открытия» направлениями для пилотирования стали извлечение информации из текста или умное распознавание текста на уровне смысла и содержания с помощью искусственного интеллекта - в качестве примера можно привести распознавание балансовых отчетов клиентов для автоматического перерасчета уровня риска, распознавание платежных документов клиентов для автоматического формирования платежей в интернет-банке и так далее. Еще - роботизация бизнес-процессов, удаленная идентификация для оказания услуг в условиях пандемии. Значима и персонализация предложений банка в цифровых каналах с учетом интересов клиентов: например, на основе истории поиска клиента в Яндексе или Google банк сможет определять его интересы предлагать не просто кредит наличными, а кредит на ремонт, путешествие и тому подобное.

- Фабрика пилотов позволит нам быстро и эффективно тестировать решения стартапов в банке. По каждому из направлений сейчас идет поиск ИТ-решений, выбор компаний-вендоров, уже стартовали несколько пилотных проектов, - сообщил Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Из проектов, которые вплотную подошли к стадии пилотного внедрения, можно выделить «Помощника рекрутера», который позволит быстрее закрывать линейные позиции; «Голосовой помощник», который проинформирует о текущем курсе обмена валют и посчитает сумму конвертации; автоматизированную систему контроля удовлетворенности клиента обслуживанием в отделении, а также систему, адаптирующую страницы сайта банка для посетителей с учетом информации об их интересах, получаемой из внешних источников (в дальнейшем эта же технология планируется к внедрению в мобильный банк).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление" переехал
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Tele2 запускает тариф для геймеров
Энергетики Белгородской области удостоены государственных наград
В Белгородской области скончался 46-й пациент с подтвержденным COVID-19
В Белгородской области избирательные участки обработают от коронавируса
«Открытие» снижает ставки по ипотеке, оставляя при этом и скидки
Белгорордские спасатели пришли на помощь черному коту
Коронавирус унес жизни еще двух белгородцев
В Чернянском районе Белгородчины у владелицы магазина изъяли табачную продукцию без акциза
Цена на парковки в Белгороде может возрасти в разы
Судебные приставы арестовали крутую машину за долги по зарплате
На Белгородчине обнаружено 2 артиллерийских снаряда
Отдыхающие на пляжах Белгородчины обязаны соблюдать социальную дистанцию
Белгородские семьи с детьми до 16 лет получат дополнительно по 10 тысяч рублей
В Белгороде закрывают кладбище в районе улиц Южной - 8 Марта
В Старом Осколе столкнулись «КамАЗ» и «Приора» - два человека погибли
Губкинец украл из дома пенсионерки колбасу, хлеб, тушенку и посуду
На Белгородчине на фасаде пожарно-спасательной части №16 появилась памятная табличка в честь ветеранов ВОВ
В Белгородской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве под предлогом оказания юридических услуг