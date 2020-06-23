2020-06-23T17:47:44+03:00
Общество

В Белгороде появилась аллея «Сирень Победы»

Торжественная церемония ее закладки прошла возле УСК Светланы Хоркиной
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото: архив НИУ «БелГУ».Фото: архив НИУ «БелГУ».
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Высадка сиреневой аллеи прошла в рамках патриотической акции Белгородского госуниверситета «Сирень Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого, отметил ректор вуза Олег Полухин открывая мероприятие, она явилась и логическим продолжением акции «Волна памяти», традиционно проводимой в День памяти и скорби.

- Наши селекционеры улучшают уже существующие сорта и создают новые. Пройдут годы, десятилетия, эта аллея поднимется, и каждый май будет радовать жителей и гостей города своим цветением, напоминая о героях Отечества, отдавших свою жизнь за освобождение Родины, - подчеркнул Олег Николаевич.

Фото: архив НИУ «БелГУ».

Фото: архив НИУ «БелГУ».

Мероприятие получилось красивым и творческим – звучали песни военных лет и даже стихи белгородского автора о сирени. А по его завершении у спортивного комплекса появились пятиконечные звезды, каждая из которых состоит из 25 растений. Представители Белгородского госуниверситета высадили сорта сирени с символичными названиями «День Победы», «Адмирал Кузнецов» и «Маршал Бирюзов». Собравшиеся не единожды подчеркивали, что эти звезды станут достойным делом потомков во славу героев-победителей, данью памяти и уважения всем, кто подарил родной земле свободу.

Подтвердил это и председатель Совета ветеранов госуниверситета Юрий Питинов. Он поблагодарил всех участников закладки аллеи за сохранение истории и правды о силе и мужестве русского народа. «В этот день мы с гордостью и честью вспоминаем о ветеранах и тружениках тыла, о тех, кто ковал победу», - отметил Юрий Никитович.

Фото: архив НИУ «БелГУ».

Фото: архив НИУ «БелГУ».

Сирень для россиян – символ Победного мая 1945 года. Она неотрывно связана с историей и внешней красотой нашего региона. Благодаря проекту «Белгородская сирень» и работе ученых-селекционеров ботанического сада, самые разные территории области получили саженцы этого красивейшего растения. Сегодня все больше парков, скверов и просто зеленых уголков различных населенных пунктов украшает сирень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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