В Белгороде «Ростелеком» установил первые умные домофоны

«Ростелеком» оснастил умными домофонами два многоквартирных дома в микрорайоне «Новая жизнь» в Белгороде. IP-домофон позволяет жильцам с помощью мобильного приложения принимать вызов и открывать дверь в подъезд, назначать временные индивидуальные коды доступа для гостей и курьеров на 24 часа.

На этапе строительства «Ростелеком» проложил к новостройкам микрорайона более километра волоконно-оптических линий связи. Благодаря этому новоселы могут сразу подключить такие базовые телеком-услуги провайдера, как доступ в интернет, видеосервис Wink, домашний телефон, а также интеллектуальные цифровые сервисы, такие, как умный дом, видеонаблюдение и другие.

- Сервис «Умный домофон» от «Ростелекома» создан для безопасности и комфорта жителей как многоквартирных домов, так и частного сектора. Мы впервые установили это интеллектуальное оборудование в белгородских новостройках. В микрорайоне «Новая жизнь» этим летом мы планируем оснастить умными домофонами еще четыре дома. Надеемся, пользователи по достоинству оценят эту услугу и умный домофон от «Ростелекома» станет привычным для жителей всей области. Ведь этот сервис полезен жильцам, управляющим компаниям и застройщикам, - подчеркнул Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

В устройство встроены микрофон, динамик, панель-клавиатура для набора номера квартиры и вызова экстренных служб по «Системе 112», а также видеокамера с инфракрасной подсветкой, благодаря которой можно видеть гостей и придомовую территорию. Камера домофона включается, когда что-то происходит рядом, записывает видео и звук. Видео можно просматривать в режиме онлайн в личном кабинете или приложении, а архивы хранятся в облаке «Ростелекома» семь дней. Переадресацию звонков с домофона можно настроить сразу на несколько номеров телефонов, благодаря чему пользоваться сервисом могут одновременно все члены семьи.

«Умный домофон» - один из продуктов платформы «Ростелеком Ключ», которая включает в себя сервисы «Умный шлагбаум», «Умный лифт», «Видеонаблюдение», «Умный счетчик», мониторинг мусорных контейнеров и Wi-Fi на придворовой территории.

Более подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг можно получить по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8-800-100-0-800, в центрах продаж и обслуживания цифрового провайдера или на сайте компании.