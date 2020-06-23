2020-06-23T10:48:56+03:00
Происшествия

В Белгороде онлайн-камера зафиксировала, как водитель на большой скорости влетел в уличный столб [видео]

Мужчину с травмами доставили в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В понедельник, 22 июня, в регионе произошло шесть ДТП с пострадавшими. Одно из них - на пересечении улиц Губкина и Красноармейская в Белгороде. Момент аварии попал в объектив камеры. На записи видно, как водитель «Шевроле Клан» на большой скорости проехал перекресток, и, не справившись с управлением, врезался в уличный столб. Как позже выяснилось, за рулем иномарки находился 37-летний мужчина. В соцсетях пишут, что его зажало в салоне, и вытаскивать автомобилиста пришлось спасателям. Позже автомобилиста с травмами доставили в больницу.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Аварийный день выдался и в Старооскольском городском округе. Ранним утром в городе на улице Шухова столкнулись «Ауди А4» и «Фольксваген Поло». По предварительным данным, водитель первого автомобиля – 59-летний мужчина, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении второй иномарке. В ДТП пострадал 27-летний водитель «Фольксвагена». Спустя несколько часов на улице Ерошенко города Старый Оскол под колеса автомобиля «Шевроле Нива» под управлением 74-летнего водителя попала 40-летняя женщина. По предварительной информации, ее сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Около часа дня на перекрестке равнозначных дорог улиц Кучерявченко и Анпилова 32-летняя женщина на «Киа Сид», по предварительным данным, не уступила дорогу «Рено Дастер» под управлением 71-летнего мужчины. При столкновении пострадала пассажирка пожилого автомобилиста – 75-летняя женщина. Уже вечером – около 18 часов 40 минут – на улице Архангельская 30-летний велосипедист, по предварительным данным, не уступил дорогу «Форду Транзит» под управлением 42-летнего водителя. В результате произошло столкновение. Водитель велосипеда получил травмы.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Еще одна авария произошла в Вейделевском районе. По предварительным данным, около полудня на первом километре дороги «Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки - Брянские Липяги» 37-летняя женщина за рулем «шестерки» из-за небезопасной скорости не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в результате ДТП автомобилистка получила травмы.

Серьёзное ДТП в Белгороде. Столкновение легкового автомобиля с опорой освещения..Съёмка на камеру проекта http://belgorod.camera 22 июня 2020 года (19:36:01 - 19:36:54). Дорожно-транспортное происшествие на перекрёстке улиц Губкина и Магистральная в Белгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Реинкарнация и разгон в новую жизнь»: Опубликованы записки из дневника блогера Насти Тропицель, сделанные незадолго до смерти
Друзья погибшей на Бали блогерши-миллионерши рассказали, как она предчувствовала свою смерть, почему парень ее отговаривал ехать на мотоцикле и из-за чего произошла роковая авария [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
На улицах Белгорода энергетики заменят 4000 светильников на светодиодные
Белгородец заплатит судебный штраф за кражу 600 килограмм лома
18-летний белгородец проведет 150 часов на обязательных работах за удар ножом подруги
Староосколец, мечтавший об иномарке, умыкнул у соседки старый «Ситроен»
Полицейские помогли белгородке найти забытый на набережной мобильник
В Старом Осколе автоинспекторы задержали таксиста, несколько раз за время поездки нарушившего ПДД
В Алексеевке подозреваемый в убийстве отца при задержании оказал правоохранителям сопротивление
За сутки белгородские сотрудники МЧС оказали помощь двум животным, попавшим в беду
В пруду села Крапивное Белгородской области утонул ребенок
Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки
Белгородцы могут принять участие в полумарафоне «ЗаБег» онлайн и офлайн
Белгородские пограничники обнаружили контрабандные курительные смеси в приграничной зоне
Где и когда в Белгородской области погаснут экраны телевизоров
Эксклюзивно в Wink второй сезон сериала «Пиарщица»: О чем не хотят говорить звезды
На Белгородскую область идут дожди с грозами