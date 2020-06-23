В Белгороде онлайн-камера зафиксировала, как водитель на большой скорости влетел в уличный столб [видео]

В понедельник, 22 июня, в регионе произошло шесть ДТП с пострадавшими. Одно из них - на пересечении улиц Губкина и Красноармейская в Белгороде. Момент аварии попал в объектив камеры. На записи видно, как водитель «Шевроле Клан» на большой скорости проехал перекресток, и, не справившись с управлением, врезался в уличный столб. Как позже выяснилось, за рулем иномарки находился 37-летний мужчина. В соцсетях пишут, что его зажало в салоне, и вытаскивать автомобилиста пришлось спасателям. Позже автомобилиста с травмами доставили в больницу.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Аварийный день выдался и в Старооскольском городском округе. Ранним утром в городе на улице Шухова столкнулись «Ауди А4» и «Фольксваген Поло». По предварительным данным, водитель первого автомобиля – 59-летний мужчина, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении второй иномарке. В ДТП пострадал 27-летний водитель «Фольксвагена». Спустя несколько часов на улице Ерошенко города Старый Оскол под колеса автомобиля «Шевроле Нива» под управлением 74-летнего водителя попала 40-летняя женщина. По предварительной информации, ее сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Около часа дня на перекрестке равнозначных дорог улиц Кучерявченко и Анпилова 32-летняя женщина на «Киа Сид», по предварительным данным, не уступила дорогу «Рено Дастер» под управлением 71-летнего мужчины. При столкновении пострадала пассажирка пожилого автомобилиста – 75-летняя женщина. Уже вечером – около 18 часов 40 минут – на улице Архангельская 30-летний велосипедист, по предварительным данным, не уступил дорогу «Форду Транзит» под управлением 42-летнего водителя. В результате произошло столкновение. Водитель велосипеда получил травмы.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Еще одна авария произошла в Вейделевском районе. По предварительным данным, около полудня на первом километре дороги «Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки - Брянские Липяги» 37-летняя женщина за рулем «шестерки» из-за небезопасной скорости не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в результате ДТП автомобилистка получила травмы.