2020-06-22T23:00:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 23 июня 2020: Койки для больных COVID-19 в детской больнице могут понадобиться уже осенью

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 23 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 23 июня 2020: Койки для больных COVID-19 в детской больнице могут понадобиться уже осенью.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 23 июня 2020: Койки для больных COVID-19 в детской больнице могут понадобиться уже осенью.Фото: "КП" Архив
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исло заболевших в Белгородской области приблизилось к четырем тысячам. В детской областной больнице готовят 170 коек для больных COVID-19, которые могут потребоваться уже осенью. Сдать бесплатно тест на антитела белгородцы смогут с 23 июня по 1 июля. Об этом — в материале «КП».

В Старооскольском городском округе всего за сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

В Белгородской области коронавирусом заболели еще 80 человек. Общее число зараженных коронавирусом в регионе приблизилось к четырем тысячам. Только в Старооскольском городском округе за последние сутки было зарегистрировано 23 новых случая заболевания. За время пандемии в регионе умер 41 пациент. На госпитализации находится 610 пациентов. 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние медики оценивают, как тяжелое.

В областной детской больнице готовят резервный коечный фонд для больных COVID-19

О подготовке резервного коечного фонда для больных коронавирусом на брифинге рассказал главный врач детской областной больницы Андрей Иконников. Он сообщил, что пока в корпусе по адресу Губкина, 50 идут ремонтные работы. 170 коек, которыми располагает детская больница, осенью, в случае изменения эпидемической ситуации, могут быть включены в региональный госпитальный коечный фонд для пациентов с COVID-19.

При этом главврач отметил, что для этого у 120 коек должна быть кислородная подводка, а у 50 — поддержка аппаратов ИВЛ. Для этого в корпусе больницы полностью заменяют кислородную трассу и наращивают мощности, чтобы одновременно могли работать от сети 120 точек с кислородом.

Также Андрей Иконников подчеркнул, что резервные места готовят, в первую очередь, для лечения детей, которые, как показывает мировая практика, могут также тяжело переносить заболевание. Однако в случае необходимости койки могут быть задействованы и для взрослых пациентов.

С 23 июня по 1 июля белгородцы могут бесплатно сдать тест на антитела

В области с сегодняшнего дня стартует исследование по выявлению популяционного иммунитета к COVID-19. Все желающие поучаствовать могут заполнить анкету на сайте или записаться по телефону: (4722) 513198 (Центр гигиены и эпидемиологии).

Добровольцы сдадут кровь на антитела к коронавирусной инфекции бесплатно.

Отметим, что вне тестирования сдать анализ на антитела можно в областной клинической больнице. Здесь принимают материал для анализа с понедельника по субботу с 8:00 до 16:00. Запись заранее доступна по телефону — (4722) 50-48-48. Стоимость анализа — 565 рублей.

ПЦР-тест на коронавирус можно сдать в Центре борьбы со СПИДом. Он вернулся к штатному режиму работы после ограничений, введенных из-за заболевания сотрудников лаборатории. Записаться на сдачу анализов можно по телефонам (4722) 34-52-09, 8 (920) 552-89-23. Стоимость обследования — 535 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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