2020-07-01T09:48:15+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Белгороде 1 июля 2020: как голосуют жители городов и районов области

Рассказываем, что происходит на избирательных участках в Белгороде [обновляется]
Ирина ТАРАСОВА
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Белгороде 1 июля 2020: как голосуют жители городов и районов области.Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Белгороде 1 июля 2020: как голосуют жители городов и районов области.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Президент России Владимир Путин на 1 июля назначил голосование по поправкам в Конституцию. День объявлен выходным, и у каждого белгородца есть возможность сделать свой выбор. Избирательные участки в белгородской области открылись сегодня в с 8:00 и будут работать до 20:00. Предусмотрены перерывы, но только для дезинфекции помещений.

Напомним, что принять участие в голосовании могут все жители области, кто достиг 18-летнего возраста. Исключение составляют те граждане, которые признанные судом недееспособными или находятся в местах лишения свободы. Для того, чтобы проголосовать достаточно предъявить паспорт или документ, заменяющий его, например, временное удостоверение личности.

В Белгородской области открылись 1240 избирательных участков

1 июля в Белгородской области в 8.00 открылись 1240 избирательных участков. Все участников голосования обеспечиваются индивидуальной защитной маской, перчатками, ручкой, а на входе каждому измерят температуру и продезинфицируют руки. Также в масках, перчатках и в защитном экране для лица работают члены избирательных комиссий. На всех участках будут строго следить за тем, чтобы соблюдалась социальная дистанция в 2 метра между голосующими.

Проголосовать можно и на дому. При этом процедура голосования на дому следующая: члены комиссии приезжают к голосующему, дезинфицируют дверную ручку, звонок, затем на ручку вешают пакет с бюллетенем и ручкой, маской, перчатками и антибактериальной салфеткой. После отходят на 2 метра.

Отметим, что голосование проходит также и во дворах многоквартирных домов, у подъездов на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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