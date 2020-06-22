2020-06-22T11:57:04+03:00
Экономика

«Открытие» и «Моё дело» упростили бухучет для предпринимателей

Банк интегрировал интернет-бухгалтерию «Моё дело» в интерне-банк «Бизнес-Портал»
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Интеграция позволяет автоматизировать обмен данными между банком и учетными системами пользователей бухгалтерских сервисов. Теперь клиентам банка - компаниям малого и среднего бизнеса вести бухгалтерский учет стало проще и удобнее.

Интуитивно понятный интерфейс, умные подсказки и автоматическая проверка данных позволят предпринимателю самостоятельно совершать бухгалтерские операции без специальных навыков. Интеграция обеспечит автоматическую загрузку выписок по расчетному счету и отправку платежных поручений в клиент-банк в одной системе без переключения между вкладками.

Сервис подготовит пользователям персональный налоговый календарь с напоминаниями о сроках подачи документов в ФНС и уплаты налогов. Вся отчетность формируется в несколько кликов, подписывается «облачной» электронной подписью и отправляется электронно по защищенному SSL-каналу.

- Мы рады, что клиентам «Открытия» стало проще использовать сервис «Моё дело». Автоматический разбор выписки и проведение в бухучете денежных операций не требует от пользователя сложных, персонализированных настроек. Интеграция с банком настраивается один раз и работает самостоятельно, иногда задавая вопросы по нераспознанным операциям. Благодаря онлайн-обмену данными с банками, смарт-терминалами, CRM, различными облачными сервисами, ИФНС, ПФР - учет становится удобнее с каждым днем. При этом мы тщательно следим за безопасностью данных. Более 60 000 наших клиентов совершают более 10 млн сервисных операций в день, не опасаясь за сохранность своей информации — прокомментировал генеральный директор компании «Моё дело» Сергей Панов.

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» стремится предложить предпринимателям широкий спектр услуг, удовлетворяющий основные потребности их компаний. Не секрет, что бухгалтерия является неотъемлемой частью любого бизнеса, и каждый предприниматель встает перед выбором, каким образом ее вести. Запуск автоматического обмена данными с сервисом «Моё дело» позволит клиентам, которые уже пользуются этим сервисом, автоматизировать множество рутинных операций, а новым клиентам получить доступ к современному онлайн инструменту, помогающему сэкономить бесценное время, которое предприниматель может посвятить собственному развитию или развитию своего дела, — отметил Илья Ольшак, директор департамента цифрового бизнеса для юридических лиц банка «Открытие».

Сервис подойдет для малого и среднего бизнеса на любой системе налогообложения. Клиентам уже доступны:

· формирование и отправка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат;

· расчет и законная оптимизация налогов и взносов;

· ответы экспертов консалтинга на сложные вопросы;

· расчет выплат по сотрудникам: взносы, зарплаты и другие;

· формирование банковских платежных поручений;

· создание первичных и закрывающих документов.

Чтобы подключить интеграцию достаточно следовать инструкции банка по настройке из сервиса Моё дело и из ДБО банка Открытие.

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