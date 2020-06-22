2020-06-22T12:40:36+03:00
Происшествия

В Белгороде полицейские задержали женщину, которая на два дня оставила дочку-инвалида одну в квартире

Свой поступок женщина объяснила тем, что она – пьяница
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородка оставила ребенка-инвалида и на несколько дней ушла в запой.Белгородка оставила ребенка-инвалида и на несколько дней ушла в запой.
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История, поражающая своей бесчеловечностью, произошла в Белгороде. Днем 17 июня в полицию позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что обнаружила в квартире, которую недавно сдала внаем, маленькую девочку. По всей видимости, она находилась одна дома не первый день. У ребенка были признаки обезвоживания.

Полицейские выехали по указанному адресу. В квартире находилась семилетняя кроха – инвалид детства. Правоохранители передали ее медицинским работникам. Малышку сразу же поместили в больницу.

Установить личность матери девочки и разыскать женщину полицейским удалось в тот же день. Ее задержали на одной из улиц города. 36-летняя жительница Белгорода находилась в состоянии алкогольного опьянения. Такой диалог у матери девочки состоялся сотрудниками органов внутренних. Судя по нему, женщина не слишком раскаивается в своем поступке.

- Скажите, что вы делаете в отделе полиции? – задают ей вопрос.

- Я просто выпила 200 грамм водки, - начинает издалека дама.

- И? – продолжает сотрудник.

- Подзадержали меня, - пожимает плечами женщина.

- А с кем выпивали? – интересуется сотрудник.

- Да одна, на лавочке, - как ни в чем не бывало, продолжает белгородка.

- А, когда вы выпивали, в этот момент, где ребенок находился? – спрашивает правоохранитель.

- Дома, - не сильно смущаясь отвечает женщина.

- С кем? – интересуется сотрудника.

- Дома, один, - объясняет мать.

- Одна была? – кажется, удивляется ее хладнокровию правоохранитель.

- Да, - подтверждает жительница белгорода.

- Почему вы оставили дочку семилетнюю одну дома? – спрашивает сотрудник.

- Потому что я – пьяница, - неожиданно заявляет мать.

- Почему вас не было сутки? – задает вопрос правоохранитель.

- Не сутки, меня четверо суток не было, - начинает сомневаться женщина.

- То есть ребенок был один дома четверо суток? – спрашивает сотрудник.

- Ну, не четверо, - как бы с трудом вспоминает женщина. - Получается, трое суток она была… Иии хозяйка мне звонила.

- Уже по истечении трех суток? – уточняет сотрудник.

В ответ мать ребенка только кивает.

- Ребенок сам не передвигается? – спрашивает правоохранитель.

- Ну, как… За руку ходит, - объясняет задержанная.

- То есть если помощь ей не оказывать, она сама не ходит? – уточняет сотрудник.

- Нет, - отвечает женщина.

- Получается, вас не было трое суток дома, она трое суток лежала на кровати? – продолжает опрашивать мать правоохранитель.

- Да, - подтверждает она.

- Вы знали, что ребенок у вас инвалид, что она самостоятельно не передвигается, кушать она не может, в туалет она сходить не может, несмотря на это, вас не было трое суток? Правильно я понял? – спрашивает сотрудник.

- Да, вы правильно сейчас говорите, - спокойно отвечает женщина.

- А за какие средства ты пьешь? – удивляется собеседник.

- За какие? За детей, - не смутившись, отмечает мать.

- За детское пособие, в том числе за ребенка, которого вы оставили дома, по инвалидности получаете пособие. Правильно? – уточняет сотрудник.

В ответ женщина снова утвердительно кивает.

В информации регионального полицейского ведомства, женщина является биологической матерью четверых детей.

- По предварительным данным, после ссоры с мужем она отвезла их общих детей – двухлетних сына и дочь, к матери супруга, а вместе с семилетней девочкой поселилась в съемной квартире. Зная о том, что ребенок не может самостоятельно передвигаться и себя обслуживать, она оставила его одного дома и в течение двух суток не навещала, - сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Белгородской области.

Женщина не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Прежде она уже привлекалась к уголовной и административной ответственности. В 2012 года была лишена родительских прав в отношении старшей дочери. Сейчас девочка воспитывается в другой семье. Кроха, которую обнаружили в квартире, с 2013 по 2018 год находилась в доме ребенка, затем – в центре социализации и развития. В 2019 году ее по трехстороннему соглашению передали матери с полной ответственностью за жизнь и здоровье ребенка.

- Семья состоит на межведомственном контроле. Она регулярно посещалась сотрудниками органов внутренних дел. Во избежание проверок женщина неоднократно меняла место жительства, - добавили в пресс-службе УМВД области.

Сейчас отделом дознания городского УМВД в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Наша газета продолжит следить за развитием событий.

В отношении жительницы Белгорода возбуждено уголовное дело за оставление ребёнка в опасности.По предварительным данным, зная, что дочь не может самостоятельно передвигаться и себя обслуживать, женщина на двое суток оставила малолетнюю девочку без присмотра. Подробнее об этом: https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-otnoshenii-zhitelnitsy-belgoroda-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-za-ostavlenie-rebyenka-v-opasnosti/

ИСТОЧНИК KP.RU

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