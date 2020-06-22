2020-06-22T14:37:44+03:00
Общество

Белгородские росгвардейцы приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»

На рассвете 22 июня сотрудники ОМОНа пришли к мемориалу "Скорбящая мать" на Соборной площади
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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В рамках Дня памяти и скорби, 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., представители Управления Росгвардии по Белгородской области присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти».

На рассвете 22 июня сотрудники белгородского ОМОН пришли к мемориалу «Скорбящая мать» на Соборной площади, где волонтеры Победы выложили свечами дату начала войны. Росгвардейцы, со свечами в руках, вспомнили трагические события лета 1941 года, когда немецкие войска без объявления войны напали на Советский Союз. Они почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники и военнослужащие, которые в этом году не смогли прийти к мемориальному комплексу, поддержали акцию онлайн. В память о своих родных, погибших в годы войны, сотрудники и военнослужащие зажгли свечи и опубликовали фото на страницах социальных сетей под общими хештэгами #свечапамяти #ДеньПамяти, присоединившись к соотечественникам на сайте деньпамяти.рф.

то пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

то пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Командир ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Виктор Павлов подчеркнул:

- Утро 22 июня 1941 года перевернуло судьбы всех жителей нашей страны. Нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Мы, внуки и правнуки поколения победителей, обязаны хранить память о павших героях, которые ценой собственной жизни подарили нам мир и спокойствие. Наш долг - беречь спокойствие и безопасность страны, а также передавать память своим потомкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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