Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 22 июня 2020 года составило 3 976 человек

В Белгородской области по состоянию на 10.30 22 июня число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3 976 человек. За минувшие сутки выявлено 80 новых заболеваний, сообщает Стопкороновирус рф.

Всего по России число заболеваний составило 592 280 человек. За сутки выявлено 7 600 новых заболевших. 344 416 человек выздоровело, 4 705 — за минувшие сутки. 8 206 человек умерло, 95 — за сутки.

В соседней Воронежской области число заболевших достигло 6 062 человек, за сутки в регионе выявлено 199 новых случаев. В Курской области число заболевших составляет 4 550, выявлено 68 случаев. В Тамбовской области — 4 368, выявлено 50 . В Орловской — 4 186 выявлено 58. В Липецкой — 3 438, выявлено 50.