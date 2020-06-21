Следопыт Няша и «штурмовая собака» - белгородские кинологи рассказали о четвероногих напарниках

«А меня ж, Зинаида Михайловна, обокрали – собака с милицией обещала прийти» - ставшая крылатой фраза Антона Семеновича Шпака. Нередко четвероногие стражи порядка играют ключевую роль в раскрытии преступлений. Их главное оружие – чуткий нос. Прибора, который мог бы улавливать запахи лучше, просто не существует. Несмотря на технические прорывы, кинологическая служба больше века остается незаменимой в системе МВД. Сегодня со дня ее образования исполнилось 111 лет.

БОЕВАЯ ПОДРУГА ЛИРА

Центр кинологической службы УМВД России по Белгородской области ведет свою историю с 1958 года. У истоков создания стоял капитан милиции Федор Семенович Хихлушка. Говорят, что он в совершенстве владел приемами служебного собаководства. Его верной спутницей и настоящей боевой подругой была немецкая овчарка Лира.

Служебные собаки с полуслова понимают наставника. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

В апреле 1966 года они вместе участвовали в операции по задержанию вооруженного автоматом дезертира. Преступник все время менял маршрут движения и, пересаживаясь из одной машины в другую, убил нескольких водителей, а затем и автоинспектора. Несмотря на все хитрости, правоохранителям удалось его обнаружить злоумышленника. В районе села Беломестное его загнали в овраг и окружили. Пытаясь вырваться, бандит открыл огонь.

По словам сослуживцев, на протяжении всей операции Федор Семенович переживал, что в схватке может пострадать его Лира. В момент, когда преступник перезаряжал оружие, он пустил на него собаку и сам рванулся вперед, чтобы взять бандита живым. В результате злоумышленник смертельно ранил кинолога. Вместе с милиционером погибла и его четвероногая напарница.

У служебных собак - своя полоса препятствий. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Президиум Верховного Совета СССР посмертно наградил начальника Центра служебного собаководства УВД области Федора Хихлушку орденом Красной Звезды. В Белгороде в честь кинолога названа улица. Его имя также носит одна из школ города, на территории которой установлен памятник легендарному милиционеру и его напарнице Лире.

ХВОСТАТЫЙ КАСТИНГ – КОГО БЕРУТ НА СЛУЖБУ

Нынешнее поколение белгородских кинологов, опираясь на традиции своих предшественников, продолжает совершенствовать профессиональное мастерство. Сегодня Центр кинологической службы УМВД региона – один из лучших в стране. Он занимает третье место в Центральном федеральном округе и седьмое в России. Личный состав насчитывает 147 полицейских-кинологов. Под их руководством работают 158 служебных собак. Возглавляет подразделение Александр Дмитриев. По словам подполковника полиции, в 2019 году кинологи и их четвероногие помощники раскрыли 348 преступлений. За пять месяцев этого года – 185.

Служебные собаки отрабатывают хватку на дресскостюме. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Среди четвероногих стражей порядка – в основном немецкие и бельгийские овчарки. Есть также лабрадоры. При этом у каждого из хвостатых – своя специальность. Одни работают по следу. Другие – мастера в обнаружении оружия и взрывчатых веществ. Третьи ищут наркотики. Четвероногие напарники наряду с сотрудниками полиции заступают на дежурства, участвуют в обысках, задержаниях, применяются при охране объектов и конвоировании преступников, а также выезжают в служебные командировки, в том числе в Северо-Кавказский регион.

Бессменные напарники - Роман Бордаев и Штольц. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

- Собаки, как и люди, отличаются по характеру, темпераменту, сообразительности, выносливости и усидчивости. Мы берем на службу питомцев в возрасте от года до трех лет. Прежде, чем попасть в ряды четвероногих стражей порядка, собака должна пройти специальное тестирование. Во время него оценивается ее интерес к исследованию, активность, степень заинтересованности в поиске. Собаки также проверяются на боязнь выстрелов и умение быстро адаптироваться в новой обстановке. Процесс подготовки к выполнению служебных обязанностей занимает от трех месяцев до полугода. Он проходит в три этапа: отработка первоначального навыка, закрепление и доведение до автоматизма, - рассказал заместитель начальника Центра кинологической службы УМВД области Роман Бордаев.

Ветеран службы - немецкая овчарка Штольц. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

ЛАПУ ПЕРВЫМ ПОДАЕТ, ВОЛЮ НЕРВАМ НЕ ДАЕТ

За каждым четвероногим закрепляется свой наставник. Процесс подготовки - это не только занятия на специальной площадке, но и ежедневное общение с питомцем. Для большинства кинологов служебная собака становится не только другом и напарником, но и настоящим членом семьи.

Игра с мячиком - любимое занятие. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

На своих первых занятиях хвостатые отрабатывают простые упражнения. Сначала питомцы учатся выполнять команды «сидеть», «лежать», приносить мячик. Затем кинологи переходят к более серьезным заданиям. Их воспитанники учатся отрабатывать хватку на дресскостюме, по запаху выбирать из нескольких предметов нужный. Есть и занятия по физической подготовке. Они включают преодоление полосы препятствий.

Даже для того, чтобы научить собаку элементарному послушанию требуется немало сил. Еще сложнее вырастить из нее опытного следопыта. По словам кинологов, для этого нужны и профессиональные навыки, и выдержка, и терпение, и, конечно, любовь к питомцу. На внимание и заботу со стороны хозяина собака обязательно ответит благодарностью.

Кантри и старший инспектор-кинолог Дмитрий Жилин. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

- За качественное выполнение задания нашим воспитанникам полагается поощрение. Это необязательно лакомство. Когда собака сыта, она не станет работать за еду. В качестве вознаграждения можно использовать мячик. В целом весь процесс тренировки собака воспринимает как своего рода игру, - объясняет майор полиции Роман Бордаев.

По словам правоохранителя, с профессией кинолога он познакомился еще в армии. С тех пор Роман неразлучен с собаками. Питомцы понимают его даже без слов.

Кантри - специалист по поиску наркотиков. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

- Собака должна четко выполнять команды. От того насколько она справляется с поставленными задачами, может зависеть не только исход той или иной операции, но и безопасность тех, кто в ней участвует. В присутствии четвероного помощника даже самые дерзкие преступника начинают себя вести гораздо скромнее. При этом служебная собака не должна на улице бросаться на прохожих и вселять ужас детям, - говорит полицейский.

ЧЕТВЕРОНОГАЯ КОМАНДА

Служебная собака Тор со своим наставником Александром Куксовым. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Среди достижений четвероногих стражей порядка немало и спортивных. Служебные собаки регулярно выступают на соревнованиях различного уровня. Бельгийская овчарка Тор появилась в Центре кинологической службы четыре года назад. Вместе со своим наставником - полицейским-кинологом Александром Куксовым, в 2018 году они стали лучшими на проходивших в Нижнем Новгороде состязаниях, посвященных памяти инспектора-кинолога Алексея Кудрявцева. А в 2019 году Тор успешно выступил на Межведомственных соревнованиях специалистов-кинологов Юга России, откуда белгородская команда вернулась с победой.

Кинолог Дмитрий Жилин с кубком после Межведомственных соревнований специалистов-кинологов Юга России. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Не раз пополняла копилку наград Центра кинологической службы и немецкая овчарка Кантри. Она работает в паре со старшим инспектором-кинологом Дмитрием Жилиным. Специализируется на поиске наркотиков. По словам наставника, Кантри – способная ученица. Полицейский уверен, что впереди их ждут новые победы и достижения.

Бельгийская овчарка Няша – одна из самых обаятельных питомец кинологического Центра. Она хорошо справляется со своими профессиональными обязанностями, а по просьбе напарника Дмитрия Лопатко с удовольствием показывает «зайку».

Няша показывает зайку. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Еще одна воспитанница сотрудников подразделения – бельгийская овчарка Бастинда. Кинологи прозвали ее «штурмовой собакой». Бася многое умеет, но лучше всего ей удается прием задержания.

Один из самых знаменитых питомцев Центра кинологической службы – немецкая овчарка Штольц. У четвероногого с детства сломано одно ушко, но это его совсем не портит. На протяжении восьми лет он был бессменным напарником заместителя начальника ЦКС УМВД Романа Бордаева. Они вместе раскрыли не одно преступление. Однажды Штольц спас заблудившуюся старушку, а несколько лет назад вместе с Бастиндой помог полицейским задержать вооруженного до зубов бандита. Убийца скрылся в лесу, предварительно облачившись в самодельные доспехи и прихватив с собой копье, фрагмент косы и несколько ножей. Благодаря слаженным действиям сотрудников следственно-оперативной группы и их четвероногих помощников уйти от ответственности злоумышленник не смог. После выхода Штольца на пенсию Роман не смог с ним расстаться, и теперь четвероногий друг живет у него дома.

Штурмовая собака Бастинда. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

ЧУТКИЙ НОС АГАТА

Среди действующих сотрудников кинологического Центра есть и ветеран службы. Николай Федорович Леонов неслучайно пользуется среди коллег по всей стране заслуженным авторитетом и уважением. Он настоящий корифей служебного собаководства.

- Наблюдательность, усердие, трудолюбие, любовь к животным – базовый набор качеств, необходимых кинологу, - говорит Николай Федорович.

На его счету и раскрытые преступления, и победы на соревнованиях самых различных уровней и целая плеяда четвероногих стражей порядка. Больше всего Николаю Леонову запомнился его Агат. «Это бала немецкая овчарка. Он даже внешне отличался от других собак. Красивый, статный! А главное – Агат обладал уникальными рабочими качествами. Он мог запросто определить, кто из десяти человек подержал в руках спичку», - рассказывает Николай Федорович.

Николай Леонов и Баско. фото из архива пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

На протяжении одиннадцати лет, вплоть до 2011 года, он возглавлял Центр кинологической службы УМВД области. Уйти на пенсию Николай Федорович так и не смог. Он остался работать в подразделении инструктором по подготовке специалистов-кинологов и служебных собак, сделав однажды выбранную профессию делом всей своей жизни.