2020-06-20T11:11:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 20 июня 2020 года составило 3 820 человек

За минувшие сутки выявлено 73 новых случая заболевания
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 20 июня 2020 года составило 3 820 человек.Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 20 июня 2020 года составило 3 820 человек.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области, как сообщает Стопкороновирус рф, на 10.45 20 июня число заболевших составляет 3 820 человек, за минувшие сутки выявлено 73 новых случая.

В целом по России число заболевших достигло 576 952 человека, за сутки выявлено 7 889 новых заболевших. 334 592 человека выздоровело, 10 186 — за минувшие сутки. 8 002 человека умерло, 161 — за минувшие сутки.

В соседней Воронежской области число заболевших составляет 5 663 человека, в течение 10 дней в этом регионе регистрируется стабильно высокое число новых заболеваний. И за прошедшие минувшие сутки в области выявлено 202 новых заболевших. В Курской области число заболеваний составило 4 403 человека, за сутки выявлено 70 новых случаев, В Тамбовской — 4 265, выявлено 55, в Орловской — 4 068, выявлено 65, в Липецкой — 3 337, выявлено 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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