2020-06-18T17:53:26+03:00
Общество

Банк ВТБ проводит благотворительное мероприятие в новом формате

Мероприятие благотворительного проекта банка ВТБ «Мир без слез» прошло в инстаграме
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18 июня в 11:00 по московскому времени герои «Спокойной ночи, малыши!» устроили праздник для детей, находящихся на лечении в больницах, в прямом эфире инстаграм-аккаунта @mirbezslez. Несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции, банк ВТБ не останавливал ход программы «Мир без слез» и продолжил оказывать помощь детским медицинским учреждениям по всей стране. Все обязательства по передаче медицинского оборудования выполняются в полном объеме, дети в медицинских учреждениях получают сувенирные чемоданчики с наборами для рисования, а вот праздники пришлось временно перевести в формат прямого эфира в инстаграм-аккаунте программы.

Участниками трансляции стали четыре больницы, в которых акции по плану должны были пройти еще весной, однако были отменены в связи с пандемией. Это Областная детская клиническая больница (Великий Новгород), Детская областная клиническая больница (Белгород), НИИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева (Москва), а также Тамбовская областная детская клиническая больница. Кроме того, оборудование планово передали в Липецкий областной перинатальный центр.

- В этом году весь мир оказался в крайне непростой ситуации из-за стремительного распространения новой коронавирусной инфекции. Нам тоже пришлось перестраиваться, но одним из главных приоритетов банка, безусловно, остались наши благотворительные проекты. Важно, что все те детские больницы, которым мы пообещали помощь в начале 2020 года, получают помощь в полном объеме. Мы оперативно перестроили график акций “Мир без слез”, организовали доставку оборудования и подарков в регионы, а сейчас смогли реализовать и сам праздник, — отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Проект Банка ВТБ (ПАО) «Мир без слез» стартовал 17 лет назад и реализуется в рамках одной из целевых программ банка — программы «Здоровая страна». За это время помощь получили более 100 детских больниц во многих регионах России. В рамках проекта банк помогает государственным детским больницам в приобретении необходимого высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. Цель проекта «Мир без слез» — поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление возможности получать качественные медицинские услуги в любой части страны. В этом году в проекте «Мир без слез» принимают участие 25 медицинских учреждений — четыре в Москве и 21 в регионах России.

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