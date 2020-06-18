Сегодня в Белгороде с четырех часов дня до четырех утра будут проходить рейды ГИБДД

В 16 часов 18 июня в Белгороде стартует масштабный рейд ГИБДД. Завершится он только в четыре часа утра. Профилактическое мероприятие пройдет в два этапа. Первый направлен на выявление на дорогах областного центра транспорта, движущегося с неисправностями. Второй – на пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением в нетрезвом виде.

Автоинспекторы отмечают, что главная цель мероприятия – обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Водителей и пешеходов призывают к неукоснительному соблюдению ПДД.

Эта неделя в регионе выдалась аварийной. Напомним, 17 июня в результате столкновения «Газели» и «десятки» в Яковлевском городском округе погибли три человека. В этот же день в Ивнянском районе произошло ДТП с участием «четырнадцатой» и «семерки». В итоге в первом автомобиле погиб 73-летний водитель, во втором – пострадали четыре человека. Уже сегодня в Чернянском районе иномарка врезалась в здание торгового центра. Авария унесла жизнь 37-летнего водителя.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными на дорогах. По возможности в жару лучше отказаться от поездок. Если все же пришлось сесть за руль, обязательно возьмите в поездку запас воды, проверьте работу систем кондиционирования и электроники, состояние аккумулятора для избежания его закипания на дороге. При плохом самочувствии – остановитесь. Ни в коем случае нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных. Людям, страдающим какими-либо заболеваниями, советуют возить с собой лекарственные препараты.

Правоохранители также обращаются к водителям и пешеходам проявить сознательность в вопросах безопасности дорожного движения и неукоснительно соблюдать ПДД. Если вы заметили нетрезвого за рулем или столкнулись с какими-то дорожными неприятностями, звоните в Дежурную часть ГИБДД УМВД по телефонам: 352-832, 26-42-30.