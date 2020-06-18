Подарок для врачей больниц Губкинского городского округа

В рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве Компании с Правительством Белгородской области на эти цели Металлоинвест направил около 13 миллионов рублей. Новое медицинское оборудование Лебединский ГОК передал губкинской детской и центральной районной больницам. В передаче приняли участие глава администрации Андрей Гаевой и председатель Совета депутатов Губкинского городского округа Анатолий Кретов.

- В преддверии Дня медицинского работника, мы рады поздравить наших врачей с наступающим профессиональным праздником именно так – не только словом, но и делом! Мы должны приложить максимум усилий, чтобы облегчить их ежедневный труд, – уверен Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Каждый год мы интересуемся у медработников их проблемами с аппаратурой, нуждами, новыми тенденциями. И работаем над тем, чтобы эти потребности были удовлетворены, а они имели всё необходимое, и продолжали выполнять свою важную миссию. Кроме оборудования, мы также передаём и средства индивидуальной защиты, чтобы врач, оказывая спасительную помощь людям, и сам был защищён.

ЦРБ получила в подарок аппарат для проведения ультразвуковых исследований, эндоскопическое оборудование: видеоколоноскоп, видеогастроскоп, ректоскоп.

- Благодаря Металлоинвесту, онкологической службе нашего медучреждения оказана неоценимая поддержка, – отметила Ирина Кротова, главный врач Губкинской ЦРБ. – С этой современной цифровой аппаратурой мы оперативно сможем поставить диагноз и приступить к лечению, что очень важно, ведь время – бесценно.

Врачи повторяют: такие события - настоящая радость.

Детской больнице передан автоматический гематологический анализатор, биохимический анализатор со встроенной проточной кюветой, фаброгастроскоп, галогенный осветитель, аспиратор-ирригатор и другое медоборудование.

- Для нас это важное и радостное событие, – говорит Оксана Касьяненко, главный врач Губкинской городской детской больницы. – Новой аппаратурой оснащена теперь клинико-диагностическая лаборатории для исследования показателей крови у деток. Я благодарю компанию «Металлоинвест», весь коллектив Лебединского ГОКа за помощь высокого уровня детскому здравоохранению. Это оборудование будет служить для медицинской помощи детям, которым необходимо непрерывное лекарственное обеспечение. Это дорогого стоит!

На протяжении многих лет ЛГОК оказывает помощь медицинским учреждениям Губкина в приобретении современного, высокотехнологичного медоборудования. За последние несколько лет, благодаря поддержке Металлоинвеста, оснащение обоих больниц существенно улучшилось.

В условиях борьбы с COVID-19 Компания оказывает неоценимую поддержку учреждениям здравоохранения на территории своего присутствия - реализует масштабную программу объемом 2 миллиарда рублей. В нее входят медицинские организации Старого Оскола, Губкина, а также Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), кроме того, областных центров и близлежащих к ним городов. Программа поможет противостоять распространению коронавирусной инфекции и расширит долгосрочные возможности системы здравоохранения в регионах присутствия компании.