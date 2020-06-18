Староосколец утопил в реке подглядывавшие за ним камеры видеонаблюдения
В полицию Старого Оскола обратились представители Управления капитального строительства городского округа. Они сообщили, что с набережной пропали четыре камеры видеонаблюдения.
Участковым удалось установить злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель.
По предварительным данным, парень в компании приятелей отдыхал на берегу реки. Ему не понравилось, что за ними подглядывают камеры наблюдения. Раздраженный этим обстоятельством молодой человек снял оборудование, разбил и утопил в реке.
- Одна из камер была обнаружена водолазами при обследовании водоема. Общий ущерб составил более 65 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Вандализм», за что ему грозит до трех месяцев ареста.
Свою причастность к пропаже камер староосколец не отрицает, однако в проступке не особенно раскаивается.
- Сидели с пацанами, отдыхали. Решил сорвать камеры. Залез, оторвал и выкинул в воду, - говорит молодой человек на опубликованном полицией видео.
- В своем поступке раскаиваешься? – спрашивает сотрудник.
- А так средне, - отвечают староосколец.
По его собственным словам, в поле зрения правоохранителей он попадает не первый раз. Он признается, что ранее был судим за кражи. «Обносил магазины, кафе», - говорит молодой человек. За предыдущие преступления он провел в местах лишения свободы полгода.
В Старом Осколе полицейские задержали подозреваемого в вандализме.По предварительным данным, местный житель повредил четыре камеры видеонаблюдения, ранее установленные на территории набережной реки Оскол
ИСТОЧНИК KP.RU