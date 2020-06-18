2020-06-18T15:21:53+03:00
Общество

Староосколец утопил в реке подглядывавшие за ним камеры видеонаблюдения

Свою причастность парень не отрицает, однако не особенно раскаивается в поступке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Свою причастность к пропаже камер староосколец не отрицает.Свою причастность к пропаже камер староосколец не отрицает.
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В полицию Старого Оскола обратились представители Управления капитального строительства городского округа. Они сообщили, что с набережной пропали четыре камеры видеонаблюдения.

Участковым удалось установить злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель.

По предварительным данным, парень в компании приятелей отдыхал на берегу реки. Ему не понравилось, что за ними подглядывают камеры наблюдения. Раздраженный этим обстоятельством молодой человек снял оборудование, разбил и утопил в реке.

- Одна из камер была обнаружена водолазами при обследовании водоема. Общий ущерб составил более 65 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Вандализм», за что ему грозит до трех месяцев ареста.

Свою причастность к пропаже камер староосколец не отрицает, однако в проступке не особенно раскаивается.

- Сидели с пацанами, отдыхали. Решил сорвать камеры. Залез, оторвал и выкинул в воду, - говорит молодой человек на опубликованном полицией видео.

- В своем поступке раскаиваешься? – спрашивает сотрудник.

- А так средне, - отвечают староосколец.

По его собственным словам, в поле зрения правоохранителей он попадает не первый раз. Он признается, что ранее был судим за кражи. «Обносил магазины, кафе», - говорит молодой человек. За предыдущие преступления он провел в местах лишения свободы полгода.

В Старом Осколе полицейские задержали подозреваемого в вандализме.По предварительным данным, местный житель повредил четыре камеры видеонаблюдения, ранее установленные на территории набережной реки Оскол

ИСТОЧНИК KP.RU

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