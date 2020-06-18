2020-06-18T13:59:59+03:00
Экономика

Весенняя кампания «Мираторга»: засеяно более 180 тысяч гектаров земли

Посевная яровых культур успешно завершена в Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областях, а также в Ставрополье
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Холдинг реализует полный цикл производства продуктов питания «от поля до прилавка». Мощности компании располагаются в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской, Смоленской, Калужской и Калининградской областях. Производственная цепочка в себя включает растениеводческий дивизион, 4 современных комбикормовых завода, площадки по выращиванию птицы, поголовья свиней, крупного и мелкого рогатого скота, мясоперерабатывающие предприятия, а также производство замороженных овощей и готовых блюд, кормов для животных, собственную логистическую и розничную сеть.

Несмотря на периодические осадки, ранние яровые культуры — горох, ячмень, яровой рапс, яровую пшеницу, сою и кукурузу — удалось засеять в оптимальные агрономические сроки. Большая часть урожая будет заготовлена для животноводческих площадок в Белгородской, Курской, Орловской, Тульской областях, что обеспечит животных разнообразным и натуральным рационом.

Хорошо организованная и устойчивая кормовая база - главное условие развития животноводства, повышения его продуктивности и качества продукции. Наш растениеводческий дивизион применяет в своей работе только передовые разработки в области агрономии, что гарантирует высокие показатели урожайности. Погода внесла коррективы в агрономические сроки сева, но планы по урожайности холдинг не меняет, — подчеркнули в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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