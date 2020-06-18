2020-06-18T10:58:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области на 18 июня 2020 года число заболевших составило 3 666 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 18 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: инстаграм полиции Белгородской области.Фото: инстаграм полиции Белгородской области.
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В Белгородской области по состоянию на 10.35 18 июня число заболевших составило 3 666 человек, сообщает Стопкороновирус рф. В регионе за минувшие сутки выявлено 74 новых случая заболевания.

В целом по России число заболевших достигло 561 091 человек, за прошедшие сутки выявлено 7 790 новых заболеваний. 313 963 человека выздоровело, 9 621 — за минувшие сутки. 7 660 человек умерло, 182 — за сутки.

В соседней Воронежской области общее число заболеваний составило 5 258 случаев, за сутки выявлено 196 новых случаев. В Курской области заболело 4 256 человек, выявлено 75 новых случаев, в Тамбовской — 4 152, выявлено — 64, в Орловской — 3 929, выявлено — 71, в Липецкой — 3 228, выявлено — 57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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