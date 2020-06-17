2020-06-17T14:15:37+03:00
Общество

Только в Wink: сериалы «Охотники за наживой» и «Братья в довесок» впервые на русском языке в переводе Кураж-Бамбей

Уже сейчас в видеосервисе можно посмотреть первые эпизоды зарубежных ситкомов
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Впервые в России два комедийных сериала «Охотники за наживой» и «Братья в довесок» выйдут на русском языке. Оба сериала перевел и озвучил Денис Колесников (Кураж-Бамбей) эксклюзивно для Wink.

Британский сериал «Охотники за наживой», мастерски балансирующий между приключенческим детективом и комедией, стал еще остроумнее благодаря озвучке Кураж-Бамбей. В центре сюжета колоритная парочка частных сыщиков, которым судьба подкидывает невероятные приключения — опасные, но до смешного нелепые. Главные роли в сериале сыграли Джек Уайтхолл и Рози Перес.

Канадский сериал «Братья в довесок» повествует о переживаниях двух братьев успешного адвоката Дэнни, которые считают, что его новая девушка Ким разрушит их неразлучную троицу. Дэнни находит выход — заключает с братьями и девушкой соглашение о том, что теперь они будут тусоваться все вместе. Теперь Ким в довесок к Дэнни достались еще и два брата. Что из этого выйдет? Смотрите в мегасмешном ситкоме по версии Кураж-Бамбей в Wink.

«Мне нравится работать с комедийными жанрами: здесь интереснее подача, можно адаптировать и обыгрывать шутки, есть возможность творчески развернуться. “Охота за наживой” — интересная приключенческая британская комедия, а “Братья в довесок” — это ситком в классическом значении этого слова, и наверняка понравится тем, кто смотрит “Как я встретил вашу маму” и “Друзей”», — рассказал Денис Колесников.

В Wink доступна целая библиотека эксклюзивных переводов от Кураж-Бамбей, прямо сейчас можно посмотреть фильмы «Инопланетянин», «Соседи на тропе войны», «Сорокалетний девственник», «В пролете», «Побег из Вегаса» и многие другие. Кроме того, в Wink на телеканале «Всё ТВ» выходит авторская программа Дениса Колесникова «Сезон сериалов», где он рассказывает о главных новостях в мире кинематографа и о том, какие новые сериалы стоит посмотреть.

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