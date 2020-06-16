2020-06-16T11:21:20+03:00
Общество

Белгородские полицейские показали в инстаграме, как во время пандемии работает их Медсанчасть

В УМВД отметили, что благодаря стараниям врачей в погонах эпидемиологическая ситуация в ведомстве остается спокойной
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: инстаграм полиции Белгородской области.фото: инстаграм полиции Белгородской области.
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В инстаграме полиции Белгородской области появился пост о работе Медико-санитарной части в условиях распространения коронавирусной инфекции. Специалисты ведомственного здравоохранения, как и их коллеги из других учреждений, в эти дни находятся на передовой борьбы с невидимым врагом. В их руках – здоровье сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, а также их близких.

фото: инстаграм полиции Белгородской области.

фото: инстаграм полиции Белгородской области.

Полицейские сейчас находятся в зоне риска. С начала пандемии и по сегодняшний день они продолжают нести службу. В период самоизоляции полицейские помогали медикам контролировать тех, кто был вынужден находиться дома.

фото: инстаграм полиции Белгородской области.

фото: инстаграм полиции Белгородской области.

За состоянием здоровья самих правоохранителей все это время следят сотрудники ведомственной Медсанчасти. С первых дней пандемии врачебно-сестринские бригады начали выезжать в подразделения полиции, находящиеся в зоне повышенного риска.

фото: инстаграм полиции Белгородской области.

фото: инстаграм полиции Белгородской области.

При посещении территориальных органов УМВД медики проводили термометрию, а также консультировали сотрудников по вопросам личной гигиены, использованию средств индивидуальной защиты, дезинфекции служебных помещений и транспорта. С личным составом также отработали алгоритм действий на случай поступления в полицию граждан с признаками заболевания.

фото: инстаграм полиции Белгородской области.

фото: инстаграм полиции Белгородской области.

В самой санчасти на входе установили фильтр-пропускник, с помощью которого распределяют потоки пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций и другими заболеваниями. Медики, которые по долгу службы постоянно контактируют с потенциальными носителями вируса, регулярно проходят инструктажи, а также работают в специальных шапочках, хирургических халатах и респираторах с высокой степенью защиты.

фото: инстаграм полиции Белгородской области.

фото: инстаграм полиции Белгородской области.

Пожилым пациентам для их же безопасности помощь оказывают на дому. В УМВД отметили, что все эти меры позволили Медсанчасти работать бесперебойно. Учреждение ни на один день не закрывало свои двери. Благодаря стараниям врачей эпидемиологическая ситуация в полиции региона остается спокойной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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