2020-06-16T11:44:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 16 июня 2020 года составило 3 514 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 16 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 16 июня 2020 года составило 3 514 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 16 июня 2020 года составило 3 514 человека.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области по состоянию на 10.30 16 июня выявлено 3 514 случаев заболевания коронавирусной инфекцией сообщает Стопкороновирус рф. Число новых заболеваний за сутки – 72 случая.

По России число заболевших с начала пандемии составило 545 458 человек, за сутки выявлено 8 248 заболевших. 294 306 человек выздоровело, 9 767 – за минувшие сутки. 7 284 человека умерло, 193 – за прошедшие сутки.

В соседней Воронежской области число заболевших составило 4 861 случай, за сутки выявлен 201 новый случай заболевания. В Курской области число заболеваний достигло 4 118 человек, за сутки – 60. В Тамбовской – 4 026, за сутки – 64, в Орловской – 4 791, за сутки – 110, в Липецкой – 3 113, за сутки – 60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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